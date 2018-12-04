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Европейский суд: Великобритания может отозвать решение о выходе из ЕС
13:18 04.12.2018 |
Правительство Великобритании может в одностороннем порядке отозвать решение о выходе и остаться в Евросоюзе, причем согласие других участников ЕС для этого не потребуется.
Об этом говорится в опубликованном 4 декабря заключении советников Европейского суда.
Подтверждение заключения в окончательном судебном решении добавит еще один интригующий аспект и без того сложной задаче, которую предстоит решить премьер-министру Терезе Мэй, чтобы убедить парламент поддержать ее сделку о выходе Великобритании из ЕС.
Аргумент Мэй заключается в том, что отклонение сделки на предстоящем голосовании может привести к "жесткому" выходу страны из Евросоюза. На это оппоненты выхода теперь могут ответить, что такого исхода можно избежать односторонним отзывом решения о выходе из ЕС, ссылаясь при этом на заключение суда.
Окончательное заключение Европейского суда должно быть вынесено в ближайшие недели. Как правило, судьи учитывают мнения советников, однако исключения тоже случаются достаточно часто.
По мнению советника Европейского суда Мануэля Кампоса Санчеза-Бордоны, ситуация, когда действительность отзыва страной решения о выходе из ЕС обусловливается согласием на него других участников блока, несовместима с международным правом.
При этом он отмечает, что отзыв возможен только при выполнении ряда условий самой страной. В частности, если решение о выходе из ЕС было поддержано национальным парламентом, правительству необходимо предварительно получить поддержку парламентом и решения о сохранении членства в ЕС.
В заключении также говорится, что страна должна официально уведомить об отзыве решения партнеров по ЕС, а ее правительство должно действовать "добросовестно" во избежание возможных злоупотреблений процессом.
4 декабря в британском парламенте начинается 5-дневное обсуждение двух документов, составляющих соглашение по Brexit: имеющего связывающую силу документа о порядке выхода Великобритании из ЕС и лаконичного меморандума о будущих взаимоотношениях Великобритании с блоком.
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