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Власти Франции отложили повышение налогов на топливо
15:37 04.12.2018 |
После продолжающихся несколько недель массовых протестов "желтых жилетов" власти Франции отложили на 6 месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо. Об этом во вторник, 4 декабря, объявил в телеобращении премьер-министр страны Эдуар Филипп.
По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации, указал далее глава французского правительства, добавив, что "нужно быть глухим", чтобы не услышать возмущение французов. Государство является гарантом мира и общественного порядка, подчеркнул Филипп.
Кроме того, французский премьер отметил, что необходимо еще раз обдумать скорость перехода страны на более экологичные источники энергии. Одновременно он призвал участников протестных акций отказаться от насилия.
Массовые протесты "желтых жилетов"
Налоги на топливо планировалось повысить в рамках экологических реформ с 1 января 2019 года. С середины ноября во Франции не затихают массовые протесты против повышения цен на топливо. Первая крупная акция прошла по всей стране 17 ноября. В этот день в протестах участвовали около 300 тысяч человек, при этом погибли два человека, несколько сотен человек получили травмы.
В минувшие выходные во время протестов "желтых жилетов" в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити. В протестах во французской столице участвовали около 10 тысяч человек, задержаны более 400 протестующих.
В ходе крупнейших за десятилетие беспорядков отмечены случаи мародерства, поджога автомобилей и витрин. Многие розничные торговцы жалуются на убытки из-за снижения числа туристов.
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