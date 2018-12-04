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Великобритания собрала рекордные £75 млрд налогов с компаний из Сити
08:48 04.12.2018 |
Компании, оказывающие финансовые услуги в Великобритании заплатили рекордные £75 млрд налогов в последнем финансовом году. Однако крупнейшие игроки лондонского Сити предупреждают о том, что Brexit без сделки может пробить дыру в налоговых поступлениях отрасли в последующие годы.
По данным исследования, проведенного PwC и Корпорацией лондонского Сити, общий объем налоговых сборов в этом году превысил прошлогодние показатели на 4%: в 2017 году в казну от финансистов поступило £72,1 млрд. Впрочем, и результат прошлого года был рекордным.
Финансовый сектор является крупнейшим налогоплательщиком Великобритании, на долю которого приходится более 10% всех налоговых поступлений.
Между тем, исследование проводилось для того, чтобы оценить масштабы потерь в случае Brexit без сделки: это может привести к уходу из Сити тысяч финансовых специалистов и миллиардов фунтов активов.
Законодатели готовятся к решающему голосованию по соглашению о выходе Великобритании из ЕС, которое назначено на 11 декабря. Представители бизнес-сообщества опасаются, что отказ от сделки может привести к политическим потрясениям, а Великобритания в марте 2019 года выйдет из Евросоюза без согласованных условий.
"Brexit все ближе и ближе. И сейчас как никогда важно, чтобы Великобритания оставалась конкурентоспособной, чтобы гарантировать занятость и налоговую базу сектора", - отмечает председатель Комитета по политике и ресурсам корпорации Лондона Кэтрин МакГиннесс. "Важно, что мы хотим избежать выхода Великобритании из ЕС без сделки. Это может поставить под угрозу финансовую стабильность и внешнюю активность Великобритании", - добавила она.
Возврат к росту прибыли у многих крупнейших кредиторов страны после многих лет дорогостоящей реструктуризации и штрафов за прошлые проступки после финансового кризиса привел к резкому росту налога на прибыль.
Налоговые обязательства корпораций (компаний) в отрасли подскочили более чем на пятую часть до £14,1 млрд в 2018 финансовом году. В прошлом году показатель составлял £11,6 млрд.
Из этого объема £1,8 млрд поступили от банковской надбавки на корпоративный налог - сбора, предназначенный для городских компаний, которым банки помогли предотвратить банкротство. Финансовые компании обеспечили более четверти (25,1%) всех налоговых поступлений от британских корпораций.
Налоги на заработную плату составили за этот период £32,9 млрд: на них пришлась большая часть фискальных взносов сектора.
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