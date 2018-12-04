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США требуют от ЕС ввести санкции против Ирана
08:30 04.12.2018 |
Ракетные испытания, которые, согласно заявлениям руководства, собирается продолжить Иран, имеют вовсе не только оборонительное значение, заявил в понедельник, 3 декабря, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, потребовав реакции от Брюсселя. "Мы желали бы, чтобы Европейский Союз ввел санкции в отношении иранской ракетной программы", - отметил он.
Озабоченность возобновлением ракетных тестов выразил и Париж. Франция призывает Иран "немедленно остановить всю активность, связанную с испытаниями баллистических ракет, способных нести ядерный заряд", говорится в заявлении МИД Франции.
Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел тестовый запуск "баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести несколько боезарядов". Запуск "нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН", подчеркнул Помпео. Он призвал иранскую сторону прекратить подобные действия.
Тегеран ответил, что намерен продолжать ракетные испытания. Подобные тесты "проводятся для обороны", сообщил представитель вооруженных сил Исламской Республики, генерал Абольфазль Шекарчи.
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