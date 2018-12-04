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Чехия обвинила российские спецслужбы в атаках на МИД и минобороны
08:20 04.12.2018 |
Служба информации и безопасности Чехии (BIS) в итоговом докладе за 2017 год обвинила ФСБ и ГРУ в кибератаках. Одной из целей атаки был МИД Чехии, второй - министерство обороны страны. Другие страны Европы также подозревали Москву в хакерских атаках, Россия отвергала обвинения.
Атаки на МИД Чехии
Самая мощная кибератака продолжалась с начала 2016-го до начала 2017 года, сказано в докладе. Ее целью были информационные системы МИД Чехии. Хакерам удалось скопировать письма и вложенные файлы из 150 почтовых ящиков сотрудников МИД, признали в BIS.
"Так они получили данные, которые могут быть использованы для будущих кибератак, а также список потенциальных целей практически во всех важных госучреждениях", - говорится в докладе.
Чешские спецслужбы обвиняют во взломе Turla - одну из старейших групп русскоязычных хакеров. Так, еще в конце 1990-х годов исследователи из ФБР и Скотланд-Ярда нашли в коде одного из вирусов этой группы подписи авторов - iron, max и rinat. Также в коде встречалось слово Vnuk.
Среди жертв этой группы - органы власти и частные компании, связанные с военной сферой. Основные векторы атак (по данным "Лаборатории Касперского") - Казахстан, Россия, Китай, Вьетнам и США.
Чешские спецслужбы также в своем докладе указывают, что за Turla, по их информации, стоит ФСБ России.
Атака на чешских военных
Другая кибератака началась в декабре 2016 года. Ее целью также был МИД Чехии, а именно почтовые ящики сотрудников министерства. Злоумышленники пытались угадать пароли от имейлов, автоматически перебирая множество вариантов (методом "брутфорса"), сказано в докладе.
Второй мишенью этой атаки стало оборонное ведомство. Хакерам, по данным BIS, удалось подменить сетевой адрес министерства обороны и армии Чехии и разместить по этому адресу вирус X-Agent.
Этот вирус известен. В 2016 году американская компания CrowdStrike заявила, что хакерам удалось заразить им программы, используемые в украинской армии. Минобороны Украины это отрицало.
Вторую кибератаку чешские спецслужбы связывают с хакерами Fancy Bear (они же APT 28). Вслед за властями США чешские спецслужбы считают, что за этим названием скрывается российская военная разведка, а именно ГРУ.
Группа известна с середины 2000-х годов, в последние годы ее жертвами становились бундестаг, комитет Демократической партии США, НАТО и французский телеканал TV5 Monde.
Служба информации и безопасности Чехии при этом утверждает, что Москва не ограничивается хакерскими атаками в Чехии. Сотрудники российской разведки, по ее данным, продолжают работу в стране под дипломатическим прикрытием в рамках гибридной стратегии, направленной против стран-членов ЕС и НАТО.
Российские власти пока не комментируют доклад BIS.
Не только Чехия
В октябре 2018 года власти Чехии заявили, что задержали восемь человек (граждан России и Вьетнама) по подозрению в хакерских атаках на министерства иностранных дел Чехии и во вмешательстве в работу системы выдачи видов на жительство.
Задержание произошло 18 сентября, в тот же день им были предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и в участии в организованной преступной группе. Четверым из них также предъявили обвинения в отмывании денег.
В сообщении пражской прокуратуры говорится, что обвиняемые могли заработать на хакерских атаках сотни миллионов чешских крон.
В феврале немецкие СМИ сообщали об атаке российских хакеров на сервера министерства иностранных дел и минобороны Германии, в результате которой могли быть похищены документы.
В начале октября министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении кибератаки России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как выяснилось, в апреле из Нидерландов были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, - как считают власти Нидерландов, депортированные являются сотрудниками ГРУ.
Ранее Кремль последовательно отвергал любую связь с хакерскими атаками.
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