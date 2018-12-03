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Китай разрешит «дочкам» банков по управлению активами покупать акции
14:42 03.12.2018 |
Банковский регулятор Китая разрешил дочерним компаниям местных коммерческих банков, специализирующимся на управлении активами, напрямую инвестировать в китайские акции, сообщает Reuters.
Ожидается, что этот шаг позволит укрепить доверие на рынке на фоне замедления экономического роста.
Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC) впервые объявила о намерении принять такие меры в октябре.
Согласно официальным данным на конец 2017 г. объем проданных банками продуктов по управлению активами составлял 29,54 трлн юаней ($4,26 трлн).
Акции Китая упали примерно на 22% в этом году на фоне замедления экономического роста и торгового конфликта с США.
Китайские регуляторы в октябре активизировали усилия, чтобы ослабить обеспокоенность в связи с распродажей на фондовом рынке страны.
Председатель Народного банка Китая И Ган заявил, что снижение фондовых индексов обусловлено настроениями участников рынка, а не фундаментальными факторами. Он сообщил, что Народный банк Китая планирует принять меры, которые обеспечат финансовую поддержку китайских компаний и поддержат рост кредитования в экономике.
Между тем, председатель Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (CSRC) Лю Шиюй объявил о серии стимулирующих мер. По словам Лю, комиссия будет содействовать реформам, которые, в частности, будут способствовать сделкам по слиянию и поглощению и обеспечат более легкий доступ для иностранных инвестиций.
Председатель Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC) Го Шуцин заявил, что страховым компаниям будет разрешено предлагать продукты, призванные смягчить проблемы с ликвидностью для компаний, которые привлекли заемные средства под залог собственных акций.
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