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Трамп: Китай согласился «снизить и убрать» пошлины на автомобили из США
07:33 03.12.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин согласился "снизить и убрать" пошлины на автомобили из Соединенных Штатов.
"Китай согласился снизить и убрать пошлины на автомобили, ввозимые в Китай из США. На данный момент пошлины составляют 40%", - написал президент в своем микроблоге в Twitter.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе договорились обязательно наладить отношения между двумя странами. Стороны также договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января и форсировать переговоры в сторону аннулирования всех дополнительных тарифов.
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