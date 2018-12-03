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Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились отложить торговую войну
07:21 03.12.2018 |
Государственное телевидение КНР в воскресенье объявило, что на рабочей встрече лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе было решено не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года.
В заявлении Белого дома, опубликованном чуть позже, говорится, что мораторий на введение повышенных тарифов продлится 90 дней, и это время будет использовано для двусторонних переговоров.
Америка приостановит дальнейший рост пошлин на китайский экспорт, а Китай в ответ согласился закупить произведенную в США сельскохозяйственную и промышленную продукцию "в очень существенных объемах" (сколько именно, не уточняется).
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в субботу длилась более двух часов - это больше, чем планировалось.
Хотя переговоры состоялись уже после окончания саммита G20 в Аргентине, они стали центральным событием встречи "большой двадцатки": от торговой войны между крупнейшими экономиками мира могут пострадать все.
"Китайско-американские отношения идут не так гладко, как это нужно для хорошего состояния дел в мире, - заявила накануне на саммите канцлер Германии Ангела Меркель. - Косвенно это отражается на всех нас".
В июле Трамп подписал указ о резком повышении тарифов на китайские товары и сырье, поставляемые в США. Объем экспорта, затронутого "драконовскими" пошлинами, составил $250 млрд долларов - это половина всего экспорта из КНР в США,
В ответ Пекин ввел новые пошлины на американские поставки (но их объем заметно меньше - $110 млрд).
Напряженность нарастала: с 1 января 2019 года Трамп грозился обложить повышенными налогами и остальной китайский экспорт - с 10% тарифы должны были повыситься до 25%. Сейчас эта мера заморожена, говорится в сообщении Белого дома, но если за 90 дней соглашения между Китаем и США достичь не удастся, она вступит в действие.
Личные отношения
Перед переговорами президент США подчеркивал, что у них с Си Цзиньпином очень хорошие отношения.
"Думаю, в первую очередь по этой причине мы, вероятно, в конце концов сойдемся на том, что будет хорошо для Китая и хорошо для Соединенных Штатов", - говорил Трамп.
Переговоры в Аргентине были совмещены с обедом: в меню был стейк "сирлойн", блинчики с карамелью и аргентинское вино.
Сразу после завершения встречи с китайским лидером Трамп улетел в США, не рассказав прессе о результатах. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал журналистам, что всё прошло "очень хорошо".
Спустя несколько часов государственное телевидение Китая сообщило об итогах: "Дополнительных тарифов после 1 января вводиться не будет, и переговоры между двумя сторонами будут продолжены".
По сообщению официального новостного агентства Синьхуа, во время рабочего обеда председатель КНР подчеркнул, что сотрудничество - лучший выбор для обеих стран.
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