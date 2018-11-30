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Вашингтон критикует «тупиковый путь» астанинского процесса по Сирии
07:57 30.11.2018 |
Конференция по Сирии в Астане - совместная инициатива России, Ирана и Турции по урегулированию сирийского конфликта - завела в тупик процесс создания конституционного комитета Сирии. Об этом сказано в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт, опубликованном в четверг, 29 ноября.
По ее словам, на последней встрече "Астанинской группы" по Сирии не был согласован список членов сирийского комитета, который должен заняться работой над конституционной реформой. При этом "учреждение и созыв конституционного комитета в Женеве к концу года крайне необходимы для продолжительной деэскалации и политического разрешения конфликта", подчеркнула Науэрт.
Москва и Тегеран продолжают использовать астанинский формат чтобы "замаскировать отказ режима Асада присоединиться к политическому процессу", отмечается в документе. Представитель Госдепартамента призвала к дальнейшей работе для достижения целей в рамках резолюции 2254 по Сирии Совета Безопасности ООН.
Этот документ, единогласно принятый в декабре 2015 года, основывается на трех пунктах: установление управления в Сирии, концепция новой конституции и подготовка выборов под эгидой ООН. Однако Вашингтон убежден, что достичь этих целей невозможно, пока "международное сообщество не возложит на Дамаск полную ответственность за отсутствие прогресса в разрешении конфликта".
Война с 2011 года
Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.
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