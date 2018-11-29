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МВФ спрогнозировал восстановление роста аргентинской экономики во II квартале 2019 года
14:19 29.11.2018 |
Восстановление роста аргентинской экономики начнется во втором квартале 2019 года, сообщила глава МВФ Кристина Лагард аргентинским СМИ накануне приезда на саммит G20.
Аргентина договорилась с Международным валютным фондом о предоставлении кредита в $50 млрд. Затем размер программы финансирования Аргентины был увеличен до $56,3 млрд.
"Мне кажется, из того, что я вижу, что программа работает, что стабилизирует ситуацию в экономике и в частности в финансовом секторе", - приводит слова Лагард издание La Nación.
"Мы начинаем видеть результаты в цифрах и имеем полное право верить, что ситуация изменится с точки зрения роста во втором триместре 2019 года. Мы знаем, что сейчас мы переживаем тяжелую фазу, но мы знаем, что это работает", - добавила глава МВФ.
"Программа состоит в том, чтобы поддерживать взятый курс день за днем до восстановления, которое мы должны увидеть во втором триместре 2019 года, когда мы должны увидеть значительное снижение инфляции, мы должны увидеть, что начинается поступательный рост и прекращается падение", - отметила Лагард.
Министр экономики Аргентины Николас Духовне в сентябре спрогнозировал снижение ВВП страны за текущий и будущий год почти на 3%. При этом уровень инфляции он оценил в текущем году в 42%, а в следующем - в 23%. По данным Центрального банка Аргентины, ключевая ставка сейчас составляет 61,2%, инфляция за 12 месяцев, прогнозируемая на основе обзора ожиданий рынка, 30,6%.
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