Снижение выбросов парниковых газов в ЕС потребует EUR290 млрд в год

Европейская комиссия представила стратегию по защите климата на период до 2050 года, в которой содержится восемь сценариев развития.

Два из них предполагают сокращение выброса парниковых газов до нуля. Остальные шесть предусматривают возможность сокращения вредных выбросов на 80-95%.

Как заявил еврокомиссар по вопросам климата Мигеля Ариас Каньете, для реализации этой стратегии потребуются инвестиции в объеме до 290 млрд евро в год. В то же время страны Евросоюза смогут в совокупности экономить почти такую же сумму на импорте энергоносителей, сообщает Deutsche Welle.

"ЕС уже начал необходимые модернизацию и трансформацию, чтобы прийти к нейтральной для климата экономике, - сказал он. - Сегодня мы переходим на повышенную скорость, предлагая стратегию, которая должна позволить Европе стать к 2050 году первой из крупнейших экономик мира с нейтральным результатом в климатическом плане. Необходимо, возможно и в интересах Европы достичь климатического нейтралитета. Долгосрочные цели по сдерживанию увеличения температуры, закрепленные в Парижском соглашении, должны быть полностью выполнены".

В документе ЕК говорится в первую очередь об отказе от использования нефти, природного газа и угля, при сгорании которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ. Кроме того, предлагается резко сократить эмиссию парниковых газов при промышленном производстве и в сельском хозяйстве. Сокращению содержания СО2 в атмосфере должны также способствовать лесопосадки.

По плану Еврокомиссии, в 2050 году более половины всего энергопотребления должно приходиться на электроэнергию - это как минимум вдвое больше, чем сейчас. Европейцы будут не только ездить на электромобилях, но частично отапливать жилье электричеством, 80% которого будет производиться из возобновляемых источников и 15% на АЭС.

Согласно нынешним целям ЕС на период до 2030 года, предусматривается снижение выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с уровнем 1990 года. На данный момент удалось добиться снижения выбросов на 22%.

На следующей неделе в польском Катовице откроется 24-я Конференция ООН по изменению климата. Ее участники в очередной раз попытаются договориться о реализации Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Оно поставило глобальную цель - ограничить глобальное потепление к концу века 2 градусами по Цельсию. На Евросоюз приходится всего 10% глобальных выбросов парниковых газов. По данным ООН, в прошлом году выбросы СО2 в мире снова возросли и достигли 53,5 млрд тонн.