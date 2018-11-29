Бегство Груевского из Македонии: помогла ли экс-премьеру Венгрия?

Побег македонского экс-премьера с родины в Венгрию похож на политический триллер. Даже покровитель Николы Груевского венгерский премьер-министр Виктор Орбан уже назвал эту историю с некоторой небрежностью "интересной, волнующей, как все детективы".

Большинство деталей этого детектива известны и подтверждены официально: Груевский был осужден на два года тюрьмы за коррупцию, еще четыре уголовных дела в отношении него находятся в производстве. Вместо того, чтобы начать отбывать наказание, 10 ноября экс-премьер появился в венгерском посольстве в Тиране. На следующий день венгерские дипломаты отвезли его на служебном автомобиле через Черногорию и Сербию в Венгрию, где он был уже утром, 12 ноября.

Однако же остается неясным, как Груевский бежал из Македонии в Албанию. Македонское правительство не торопится с ответом. И это не удивительно: не важно, как именно это случилось, сама ситуация бросает тень на руководство страны во главе с премьер-министром Зораном Заевым. Либо его правительство было недостаточно компетентным, чтобы уследить за Груевским несмотря на не являвшиеся тайной намерения экс-премьера бежать, либо же оно молчаливо позволило осужденному преступнику ускользнуть. Особенно неприятно для Скопье то, что в этот четверг Европарламент будет обсуждать ситуацию в Македонии, в том числе речь пойдет и о деле Груевского.

Две из четырех квартир Груевского были конспиративными?

Журналисты DW выяснили и собрали подробности побега экс-премьера из Македонии в Албанию. По нашим данным, Никола Груевский создал в своем ближайшем окружении впечатление, что он готовится отбывать наказание, в то время как в действительности планировал свой побег в Венгрию через Албанию. При этом, так показало расследование, ему могли помочь венгерские дипломаты. Корреспондент DW поговорил с соседями Груевского, сотрудниками отеля Marriot в Скопье, где в последний раз видели Груевсого, сотрудниками отдела защиты личности МВД Македонии, которые отвечали за экс-премьера, а также с представителями налогового ведомства и судебных властей.

По информации DW, Груевский пользовался в многоквартирном доме в центре Скопье в общей сложности четырьмя квартирами, хотя официально ему принадлежали только две. Две другие он задействовал перед побегом, чтобы скрыть свое местонахождение. За несколько дней до бегства Груевский задавал своим шести телохранителям многочисленные вопросы о логистике македонских тюрем и дал распоряжение купить ему подходящую для нахождения за решеткой одежду.

Сторонники экс-премьера Македонии Груевского штурмуют здание парламента, апрель 2017 года

Поэтому у них сложилось впечатление, что экс-премьер готовится отбывать наказание. В последний раз он контактировал с охранниками вечером 8 ноября. Также накануне побега Груевский снял со своих счетов в местных банках в общей сложности около 100 тысяч евро. Свидетель, с которым говорила DW, видел его вечером 8 ноября, когда экс-премьер выходил из расположенного в Скопье отеля Marriott, принадлежащего его двоюродному брату, бывшему руководителю службы безопасности Македонии Сашо Миялкову.

До своего ареста 21 ноября Миялков жил в отеле. Несколько источников подтвердили DW, что в последние три недели в подземном гараже отеля Marriott неоднократно парковались автомобили диппредставительства Венгрии в Белграде. Это может указывать на то, что венгерские дипломаты помогали Груевскому покинуть страну.

Побег без помощи был едва ли возможен

Пресс-секретарь венгерского правительства отказался комментировать эту информацию. Он лишь указал на сделанные ранее пояснения, согласно которым власти Венгрии не принимали участия в организации побега Груевского из Македонии в Албанию.

Политолог, эксперт по внешней политике Андраш Рац из Института политического капитала в Будапеште считает это маловероятным: "Дорога Груевского из посольства Венгрии в Тиране через Черногорию и Сербию до Будапешта внешне выглядит весьма основательно подготовленной. Учитывая это, было бы удивительно, если бы венгерское правительство не помогло ему и с побегом из Македонии. Как минимум, оно было посвящено в детали этого плана".

Такого же мнения придерживается и оппозиционный политик, независимый депутат парламента Венгрии Бернадетт Сель: "В мозаике всей этой информации заявление правительства о том, что оно непричастно, выглядит сомнительно". На прошлой неделе Сель сделала запрос в венгерское ведомство по делам беженцев, чтобы узнать подробности ходатайства Груевского.

Как депутат она имеет на это право. Ее вывод: правовых оснований для перевоза Груевского через три балканские страны и его въезда в Венгрию не было. Для этого потребовались политические решения, а также заблаговременная и тщательная организация побега на всех эго этапах.

Проблема Македонии в НАТО

Правительства обоих государств, особенно македонское, оказались перед дилеммой. В следующем году Македония готовится вступить в НАТО и начать переговоры о вступлении в ЕС. Страна опасается, что Венгрия заблокирует и то, и другое в случае, если правительство Заева будет слишком сильно и открыто давить в ситуации с Груевским.

"Греция блокировала евроатлантические стремления Македонии два десятилетия, - констатирует македонский публицист Сашо Орданоски. - Еще одна такая Греция не нужна Македонии, и Орбан это знает".

Политолог Андраш Рац все же не думает, что Будапешт заинтересован в эскалации ситуации. "До настоящего момента балканская политика Венгрии была последовательной и прагматичной. Блокирование вступления Македонии (в ЕС и НАТО. - Ред.) могло бы навредить Венгрии в Евросоюзе и, в случае альянса, спровоцировать США. Поэтому правительство Орбана пытается не акцентировать внимание на этой истории", - заключил Рац.