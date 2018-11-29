Мэттис и Помпео заявили об отсутствии улик о причастности наследного принца Саудовского Аравии к убийству Хашкаджи

Глава обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майк Помпео на закрытых слушаниях в конгрессе США заявили об отсутствии прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана к убийству Дж.Хашкаджи.

"У нас нет "дымящегося пистолета", который бы свидетельствовал о причастности наследного принца. Ни у разведки, ни у кого-либо еще ...нет "дымящегося пистолета"", - заявил Дж.Мэттис журналистам после встречи с конгрессменами.

По его словам, он "лично прочитал все разведданные", однако не слушал аудиозапись убийства.

"Я не могу понять этот язык...Я читал переводы того, что якобы было на пленках", - отметил министр обороны.

Он также добавил, что США не изменили позицию по делу Дж.Хашкаджи.

"Ответственность за убийство всех, кто причастен к нему - это то, чего мы ждем", - уточнил глава Пентагона.

О том, что нет "прямого сообщения" от американской разведки о связи наследного принца Саудовской Аравии с убийством Дж.Хашкаджи, также заявил госсекретарь М.Помпео.

"Я ознакомился со всеми данными разведки..., нет прямой информации, связывающей принца с убийством Джамаля Хашкаджи ", - сказал он журналистам после встречи в Конгрессе.

Как отмечают американские СМИ, многие законодатели были разочарованы тем, что директор ЦРУ Джина Хаспел отсутствовала на закрытых слушаниях в конгрессе.

Пресс-секретарь ЦРУ Тимоти Барретт заявил "Ассошиэйтед пресс", что никто не удерживал Дж.Хаспел от участия в слушаниях. Он добавил, что ЦРУ уже проинформировало комитет Сената по разведке и "будет продолжать предоставлять обновленную информацию по этому важному вопросу для политиков и конгресса". Анонимный источник агентства в Белом доме сообщил, что Дж.Хаспел решила не участвовать в выступлении перед конгрессом из-за того, что некоторые секретные данные обнародуются.

Кроме того, Дж.Мэттис и М.Помпео на закрытом брифинге пытались отговорить Сенат от голосования по йеменской резолюции, которая предполагает прекращение американской помощи Саудовской Аравии. В частности, глава госдепа утверждал, что война в Йемене была бы "намного хуже", если бы США не были вовлечены. Он отметил, что основная цель участия США в конфликте в Йемене - сдерживание влияния Ирана на Ближний Восток.

"Ухудшение отношений США и Саудовской Аравии было бы серьезной ошибкой для национальной безопасности США и их союзников", - добавил он.

Однако, законодатели 63 голосами "за" и 37 "против" проголосовали за то, чтобы продвигать резолюцию о прекращении участия США в йеменском конфликте дальше.