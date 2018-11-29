Что Трамп рассказал о «российском вмешательстве». Ответы на два главных вопроса

Сергей Горяшко / Би-би-си

Американским СМИ стали известны ответы президента США Дональда Трампа на основные вопросы "русского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера.

Президент прокомментировал и встречу членов своего избирательного штаба с русскими лоббистами в 2016 году, и ее связи с Wikileaks. Это ключевые моменты расследования вмешательства России в президентские выборы в США.

Трамп передал ответы на вопросы Мюллера в письменном виде неделю назад. До сих пор оставалось неизвестным, ни что именно спрашивала президента команда спецпрокурора, ни что им ответил Трамп. Президент лишь заявил, что писал ответы сам, и что ему это далось очень легко.

Мюллер с 2017 года расследует факты предполагаемого сговора между избирательным штабом Трампа и российскими властями во время президентских выборов 2016 года. Трамп категорически отрицает обвинения в сговоре, называя расследование охотой на ведьм.

Белый дом пока не делал заявлений относительно подлинности информации, попавшей в распоряжение американских телеканалов.

Вопрос №1: Знал ли Трамп о переговорах между его штабом и Wikileaks?

CNN, NBC и ABC выяснили, что команда Мюллера, в частности, спрашивала Трампа, что он знает о связях своего давнего знакомого и бывшего советника Роджера Стоуна с Wikileaks. Трамп, как утверждают все три телеканала, ответил, что Стоун ему о контактах с Wikileaks не говорил.

При этом Стоун рассказывал о своих связях с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем во время президентской гонки 2016 года.

Именно Wikileaks в 2016 году опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, что ударило по рейтингу Хиллари Клинтон.

В организации хакерской атаки на серверы партии американские спецслужбы подозревают Россию. Мюллер расследует, знал ли Стоун заранее о том, что в распоряжении Wikileaks оказался массив писем с серверов Демпартии. Теперь же Стоун заявляет, что ничего о взломанных ящиках не знал и не обсуждал с Трампом Wikileaks - их показания совпадают.

Накануне обозреватель британской Guardian Люк Хардинг сообщил, что с основателем Wikileaks встречался другой фигурант расследования Мюллера - экс-начальник штаба Трампа Пол Манафорт.

Согласно неназванному источнику издания, Манафорт якобы виделся с Ассанжем в Лондоне, в посольстве Эквадора в марте 2016 года. Через несколько месяцев проект опубликовал письма с серверов Демпартии. В ответ Wikileaks заявил в "Твиттере", что готов поспорить на миллион долларов и "голову главного редактора Guardian", что Ассанж и Манафорт никогда не встречались.

Люка Хардинга представители проекта называют серийным фабрикатором.

Хардинг в своем материале сослался на внутренний документ эквадорской разведывательной службы "Сенаин", который содержит список лиц, посещавших Ассанжа. Среди них якобы есть Манафорт и несколько граждан России, но кто именно - неизвестно.

Вопрос №2: Знал ли Трамп заранее о встрече членов его штаба с русскими в Trump Tower?

CNN, NBC и ABC также выяснили, что сказал Трамп о встрече Манафорта, а также своего сына Дональда Трампа-младшего и зятя Джареда Кушнера в Trump Tower с московским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году. Трамп якобы заявил, что ничего не знал заранее об этой встрече.

Из переписки Трампа-младшего с посредником, организовавшим встречу, следует, что Весельницкая привезла на встречу "грязь на Хиллари" в рамках помощи России Трампу.

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Трамп неоднократно обещал рассмотреть вопрос о помиловании Манафорта

Посредником и организатором встречи выступил британский промоутер Боб Голдстоун, работавший с певцом Эмином Агаларовым, сыном миллиардера Араса Агаларова. На слушаниях по поводу встречи в сенате в мае 2018 года Голдстоун рассказал, что встречу между сыном Трампа и Весельницкой он организовал по инициативе Эмина Агаларова. Тот якобы настаивал на ней, чтобы передать компромат на Хиллари Клинтон.

В итоге никакого компромата на встрече команда Трампа не получила, утверждают ее участники. Разговор шел, в основном о приемных детях из России, а в избирательной кампании эта проблема не фигурировала.

"Мне очень трудно было понять, что она говорит и зачем", - заявил на слушаниях в сенате Трамп-младший. Однако само согласие Трампа-младшего встречаться с русскими ради получения компромата на конкурентку его отца может быть свидетельством того, что команда Трампа была готов принять российскую помощь.

Ответы Трампа на вопросы Мюллера совпадают с тем, что президент говорил ранее. Белый дом публикацию ответов Трампа не прокомментировал, офис спецпрокурора Мюллера от комментариев также воздержался.

Как началось "русское расследование"

В 2016 году разведслужбы США выяснили, что Россия во время президентских выборов в США с помощью многоуровневых взломов компьютерных систем, кражи документов и публикации фейков пыталась повлиять на результаты голосования, чтобы победу одержал Трамп.

Россия все обвинения во вмешательстве категорически отрицает. Президент Владимир Путин называл их придуманными, чтобы делегитимизировать президента Трампа.

Совет, который возглавляет Мюллер, пытается определить, кто был вовлечен в предполагаемую российскую кампанию. Мюллер и его команда установили, что люди из ближайшего окружения Трампа проводили встречи с российскими официальными лицами и что информация о некоторых встречах скрывалась.

Обвинения уже предъявлены некоторым представителям окружения Трампа: Полу Манафорту, экс-советникам Рику Гейтсу и Джорджу Пападопулосу, бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну.

В июле этого года офис спецпрокурора Роберта Мюллера выдвинул новые обвинения в расследовании российского вмешательства в американские выборы против 12 сотрудников двух подразделений ГРУ. Россиян обвиняют во взломе компьютерных систем, краже документов и личных данных.