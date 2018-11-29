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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Лейбористы пытаются сорвать сделку по Brexit

08:01 29.11.2018 |

Мир

 

Британская оппозиционная Лейбористская партия намерена выступить против соглашения с ЕС по Brexit, предложенного премьер-министр страны Терезой Мэй, сообщает Bloomberg. Парламент страны должен проголосовать за эту инициативу или против нее уже в следующем месяце.

"Лейбористская партия будет выступать против неудачной сделки с Терезой Май, которая ставит под угрозу рабочие места, права и средства к существованию людей, - говорится в заявлении лидера партии Джереми Корбина. - Это несчастный провал переговоров со стороны правительства, которое потратило последние два года на борьбу с самим собой, а не на поиск лучших вариантов сотрудничества с ЕС".

По оценке издания, Май уже стоит на пути к поражению в палате общин, причем все оппозиционные партии критикуют ее сделку, и около 100 членов ее собственной Консервативной партии также говорят о том, что не поддержат ее. Законодатели, вероятно, будут настаивать на многочисленных поправках, начиная с объявления второго референдума о членстве Великобритании в ЕС и до выхода из блока на условиях Всемирной торговой организации, даже после того, как Минфин и Банк Англии в своих прогнозах заявили о том, что Brexit без сделки - наиболее разрушительный вариант для экономики страны.

При этом лейбористы утверждают, что, сорвав голосование по сделке, они будут настаивать именно на проведении повторного референдума. Однако Тереза Мэй заявила о том, что не допустит этого и Британия покинет Евросоюз 29 марта 2019 г. независимо от того, как проголосует парламент.

По материалам: Вести Экономика
 

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