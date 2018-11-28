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Американскую компанию оштрафовали за поставки российскому «Алмаз-Антею»
09:19 28.11.2018 |
Американский Минфин оштрафовал компанию Cobham за поставку комплектующих российскому концерну "Алмаз-Антей", находящемуся под санкциями США. Как следует из сообщения ведомства, "дочка" американской компании Metelics трижды нарушила санкционный режим.
Нарушитель и министерство финансов достигли соглашения о досудебном урегулировании инцидента, в рамках которого Cobham заплатит штраф в размере $87,5 тыс.
В своем сообщении ведомство подчеркивает, что руководство Cobham практически пришло с повинной, сообщив о совершенных нарушениях. Они касаются поставленных дочерней структуре российского концерна "Алмаз-Антей Телекоммуникации" комплектующих для радиолокационных станций управления воздушным движением. Сделки проводились через российских и канадских дистрибьютеров.
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