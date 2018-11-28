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Франция закроет 14 ядерных реакторов к 2035, - Макрон
19:01 27.11.2018 |
Франция должна закрыть 14 ядерных реакторов к 2035 году. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
В частности, по словам Макрона, Франция закроет 14 ядерных реакторов из 58 до 2035 года. Данный срок на 10 лет больше, чем обещал его предшественник Франсуа Олланд, который говорил о сокарщении производства электроэнергии на АЭС на половину до 2025 года.
Отметим, Франция получает около 75% электроэнергии на свои нужды от 19 атомных станций. По словам Макрона, в стране намерены перейти на возобновляемые источники энергии, чтобы предотвратить влияние на глобальное потепление.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что во Франции останавливает работу старейшая в стране АЭС. В частности, 10 апреля 2017 года официально началась процедура закрытия АЭС Фессенхайм. Предполагается, что АЭС до 2020 года остановит производство электроэнергии, а ее мощности компенсирует новый реактор в Фламанвиле.
В прошлом году также стало известно, что французская компания планирует построить солнечную электростанцию в Чернобыле.
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