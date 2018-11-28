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Credit Suisse прогнозирует замедление роста глобального ВВП в 2019 году
18:49 27.11.2018 |
Рост глобального ВВП замедлится в 2019 г. из-за снижения темпов роста в крупнейших экономиках мира, прогнозируют аналитики швейцарского банка Credit Suisse.
Совокупный ВВП стран мира в 2019 г. вырастет на 2%, ожидают эксперты. В 2018 г. прогнозируется рост на 3,3%.
Средняя инфляция в мире в следующем году составит 2,8%, как и в текущем году, считают специалисты банка.
По прогнозам Credit Suisse, экономический рост в США замедлится до 2,7% с ожидаемых 2,9% в 2018 г., поскольку эффект от налоговых стимулов достигнет пика и начнет снижаться.
Вместе с тем активные капиталовложения компаний, растущая занятость и зарплаты обеспечат сохранение темпов роста экономики на уровне выше тренда.
В еврозоне ожидается снижение темпов роста до 1,8% с 2%. В Италии ожидается замедление до 0,9% с 1%, во Франции показатель останется на уровне 1,6%, в Германии ускорится до 2% с 1,8%. В Европе экономика получает поддержку со стороны по-прежнему стимулирующей денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и увеличивающейся занятости.
В Китае эксперты ожидают сокращение темпов роста до 6,2% с 6,6%, в Индии - до 7,2% с 7,4%, в Японии - до 1% с 1,3%, в Канаде - до 2,1% с 2,3%.
Экономика России, по прогнозам банка, вырастет на 1,6% в 2018 г. и на 1,4% в 2019 г. Темпы роста российского ВВП будут невысокими, несмотря на высокие цены на сырье, поддерживающие экспорт. Вместе с тем валютные риски и риски по облигациям остаются ограниченными ввиду большого объема валютных резервов и устойчивой экономической политики.
Ускорение роста ожидается в Великобритании (до 1,5% с 1,2%) и в Бразилии (до 2,3% с 1,8%).
На финансовых рынках основное внимание инвесторов будет направлено на факторы, способные продлить текущую фазу экономического цикла, указывают аналитики Credit Suisse.
К таким факторам относятся способность центробанков мира сдерживать инфляцию, обеспечение стабильного курса доллара США и устойчивость экономики Китая, а также инновационные технологии и стабилизация политической ситуации в Европе.
В таких условиях акции обычно демонстрируют максимальную доходность по сравнению с другими классами активов. В наиболее оптимистичном сценарии, рассматриваемом Credit Suisse, акции развивающихся рынков восстановятся с минимумов 2018 г., а новые технологии повысят привлекательность ИТ-сектора и сектора здравоохранения.
На рынке облигаций аналитики ожидают умеренного роста доходности основных гособлигаций и увеличение разницы в доходности корпоративных бондов. В базовом сценарии инвестиции в облигации развитых стран, номинированные в местных валютах и в долларах и евро, принесут большую доходность, чем вложения в бонды США.
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