Эр-Рияд пытается реабилитировать наследного принца

Королевская семья не на шутку встревожена тем, какой вред запятнанная репутация Мухаммеда бен Сальмана (МБС) может нанести Саудовской Аравии, пишет в Al Monitor ближневосточный эксперт Брукингского института Брюс Ридел.

Чтобы отвлечь внимание общественности от плохих новостей, а также заручиться поддержкой своих соотечественников и союзников, наследный принц вместе с отцом, королем Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, отправился в поездку по стране и региону. Первой остановкой был Табук, город на северо-западе страны, где МБС пообещал воплотить в жизнь крупномасштабные инфраструктурные проекты и привлечь многомиллиардные инвестиции.

Обвинения Эр-Рияда безосновательны, а история вокруг убийства Джамаля Хашогги не повлияет на порядок перехода власти в Королевстве. Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Затем МБС поехал Абу-Даби к своему ближайшему союзнику, наследному принцу Мухаммеду бен Заиду. МБЗ, как его часто называют, связывает будущее Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с саудовским наследным принцем. Именно поэтому ОАЭ могут больше всего проиграть, если МБС потерпит крах.

После Абу-Даби наследный принц собирается в Бахрейн и Египет, к двум другим сателлитам Эр-Рияда. Бахрейн с 2011 г. оккупирован Национальной гвардией Саудовской Аравии. Что касается Египта, то саудиты сыграли ключевую роль в перевороте 2013 г., в результате которого к власти пришел Абдель Фаттах ас-Сиси. МБС, без сомнения, получит там пышный прием, а в его адрес будут звучать восхваляющие речи.

Принц также должен представлять королевство на саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце месяца. Американцы, русские и китайцы уже запланировали встречи с МБС в аргентинской столице. Скорее всего, подчеркнутую дистанцию будут держать европейцы и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Наследный принц очень надеется, что мир вскоре забудет о Хашогги и все будет как прежде. В это верит и Трамп. Но реальность такова, что 33-летний саудовский лидер принял слишком много плохих решений.

Война в Йемене возглавляет печальный список. После более чем трехлетней военной кампании, 18 тыс. авиаударов саудовской коалиции и разрушительной блокады 18 млн йеменцев угрожает голод и болезни. Согласно данным международной гуманитарной организации Save the Children, за это время от голода погибло, как минимум, 85 тыс. детей в возрасте до пяти лет. В стране так много оружия, что Йемен начал экспортировать стрелковое оружие в другие страны региона.

МБС - инициатор йеменской катастрофы и сегодня он является основным препятствием для прекращения огня. Согласно нескольким источникам, МБС был крайне возмущен, когда британцы в начале ноября предложили скоординировать перемирие в Йемене.

На прошлой неделе несколько правозащитных организаций обнародовали новые факты пыток женщин-диссидентов и сторонников гендерного равенства в Саудовской Аравии. Эти сообщения разрушают тщательно созданный образ принца-реформатора, который предоставил женщинам право водить автомобиль. Некоторые правозащитники заявляют, что они пока скрывают некоторые детали нарушений прав человека, но рано или поздно о них узнает мировая общественность.

Трамп пытается оправдать принца, заявляя, что убедительных доказательств о его причастности к убийству журналиста все еще нет. Но все меньше американцев верят главе Белого дома. Конгресс пытается дистанцироваться от саудовского принца и его политики. Уже звучат призывы демократов в качестве наказания лишить королевство доступа к ядерной энергии.

Наследный принц не раз заявил, что будет добиваться ядерного оружия, если оно появится у Ирана. Однако идея наличия ядерного оружия в руках безрассудного и импульсивного авторитарного лидера пугает многих на Западе.

Несмотря на кампанию по восстановлению имиджа МБС, королевская семья обеспокоена тем, что действия наследного принца наносят огромный ущерб королевству. Массовое лишение свободы членов королевской семьи и предпринимателей в прошлом году в отеле Ritz-Carlton привело к отчуждению важных ветвей семьи, включая сыновей бывших королей Фахда и Абдаллы. Религиозные лидеры также озабочены поведением МБС.

Наследный принц правит с помощью террора, а не консенсуса. Его восхождение к власти произошло благодаря его отцу и король, похоже, несмотря ни на что, намерен и дальше поддерживать своего сына.

Тем не менее, у саудитов пока нет ответов на очень важные вопросы: Как скоро король отречется от власти? Примет ли семья МБС? Пойдут ли силы безопасности против наследного принца, если он казнит офицеров, которые выполняли его приказы?