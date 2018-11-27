Китай расширит список SIFI, оценивает кандидатов среди банков, брокерских и страховых компаний

Власти Китая объявили о намерении расширить список системно важных финансовых институтов (systematically important financial institutions, SIFI), что говорит о наращивании Пекином усилий для предотвращения кризисов в условиях роста долговой нагрузки страны до беспрецедентно высокого уровня.

Финрегуляторы оценят кандидатов среди банков, брокерских и страховых компаний по таким параметрам, как объем активов, сложность структуры бизнеса и взаимосвязь с другими финкомпаниями, говорится в совместном пресс-релизе Народного банка Китая (НБК), Китайской комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) и Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).

Регуляторы могут либо выбрать не менее 30 банков, 10 брокерских компаний и 10 страховщиков для присвоения им статуса SIFI, либо выберут фининституты, на долю которых приходится не менее 75% всех активов каждого из трех секторов, отмечается в сообщении.

Финкомпании, которые получат статус SIFI, станут предметом более жесткого регулирования, включая дополнительные требования к капиталу, уровню рискованных операций, а также раскрытию информации.

"Нам срочно нужно создать принципы определения SIFI, их регулирования и работы с ними", - говорится в пресс-релизе.

Регуляторы займутся подготовкой методологии оценки финкомпаний на предмет их отнесения к SIFI, а также обозначат, какие дополнительные требования их могут ждать.

В настоящее время регуляторы считают системно значимыми около 20 банков, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Расширение списка SIFI, как ожидается, поможет китайскому правительству контролировать финансовую систему, объем которой оценивается в $40 трлн.

Быстрое наращивание объемов кредитования в КНР за последнее десятилетие поддержало глобальный экономический рост, однако высокий уровень долговой нагрузки в стране вызывает опасения как у рейтинговых агентств, так и у хедж-фондов и у Международного валютного фонда (МВФ).

Ужесточение требований к капиталу банков может ухудшить их возможности в плане кредитования, что, в свою очередь, способно привести к росту числа дефолтов по кредитам в Китае и создать дополнительное давление на валютный и фондовый рынки страны.

Совокупный объем задолженности в Китае на конец 2017 года составил 266% ВВП.