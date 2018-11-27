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Трамп: соглашение Мэй по "брекситу" выгодно ЕС, но губительно для торговли Британии с США
13:49 27.11.2018 |
Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение по брекситу в нынешнем виде угрожает сделке по торговле между Британией и США.
Американский лидер заявил, что черновик соглашения о выходе Британии из Евросоюза дает больше преимуществ ЕС, а это значит, что Лондон, скорее всего, не сможет вести торговлю с США.
"Если вы прочитаете соглашение в нынешнем виде, то станет понятно, что [Британия], скорее всего, не сможет вести торговлю с нами. И это будет плохо. Не думаю, что они хотят этого", - сказал он.
Пресс-секретарь британского правительства в ответ заявил, что Лондон сможет подписывать торговые соглашения с любыми странами мира.
"Благодаря встречам наших совместных рабочих групп мы уже заложили фундамент для подписания смелого соглашения с США. Они провели уже пять таких встреч", - сказал представитель Даунинг-стрит.
Тереза Мэй вызывает на теледуэль
Представитель Терезы Мэй также сообщил, что премьер-министр готова отстаивать проект нынешнего соглашения по "брекситу" в теледебатах с лидером лейбористов Джереми Корбином.
Как сообщается, теледебаты могут состояться 9 декабря - за два дня до решающего голосования в парламенте по сделке о "брексите".
Проект соглашения о "брексите" получил одобрение всех 27 стран, входящих в ЕС. В комментариях перед специальным саммитом, состоявшимся в Брюсселе в воскресенье, лидеры стран ЕС говорили, что это наилучшая из возможных сделок и что альтернативы ей нет.
В Великобритании соглашение вызывает гораздо больше возражений: вариант Терезы Мэй не нравится большинству как сторонников, так и противников "брексита".
Неизвестно, утвердит ли парламент сделку по "брекситу" 9 декабря: большинство голосов далеко не гарантировано.
Что Трамп имеет ввиду?
Джон Сопел, старший корреспондент Би-би-си по Северной Америке
Сначала Тереза Мэй фактически получила отлуп в Палате общин.
Теперь ее ближайший союзник в лице Дональда Трампа решил пнуть проект сделки по "брекситу" огромным ковбойским сапогом.
Когда президент говорит, что соглашение по" брекситу" может поставить под угрозу торговлю с Британией, не совсем понятно, что он имеет ввиду. В переходный период бизнес между странами, очевидно, будет продолжаться в нынешнем режиме.
Подобное вмешательство Трампа в дискуссию накануне решающего голосования в британском парламенте можно расценить однозначно - американский президент стал на сторону критиков британского премьера.
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