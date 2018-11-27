Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая

Один из двадцати богатейших людей в мире и самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию страны, сообщает во вторник CNBC со ссылкой партийную газету.

Когда это произошло, не уточняется. Дж. Ма упомянут как член партии в списке ста человек, которые "способствовали политике реформ и открытости" в Китае. Как отмечает CNBC, это может быть связано с позицией Пекина, который хочет привести бизнес в стране в соответствие с официальными партийными ценностями.

Сам Дж. Ма отказался отказался от комментариев по этому поводу. В то же время, в Alibaba Group отметили, что политическая принадлежность руководства никак не повлияет на процесс принятия деловых решений.

Согласно данным Forbes, состояние основателя Alibaba оценивается в $35,8 млрд.