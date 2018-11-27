Финансовые новости
- |
- 27.11.18
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Глава ЕЦБ ожидает, что программа количественного смягчения завершится после декабря 2018 г
12:49 27.11.2018 |
Президент Европейского центрального банка Марио Драги выступил в защиту плана сворачивания мягкой денежно-кредитной политики, несмотря на критику со стороны европейских парламентариев, которые утверждают, что банку не следует спешить в условиях замедления роста экономики еврозоны, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводи Dow Jones.
В последние месяцы центральный банк осторожно приближается к сворачиванию программы покупки активов на 2,6 трлн евро, стараясь не испугать международных инвесторов. Многие признают, что программа поддержала рост экономики еврозоны, который в последние два года опережал рост американской экономики.
До сих пор Драги и другим руководителям ЕЦБ удалось избежать "лихорадки сворачивания" на финансовых рынках, подобной той, которая случилась четыре года назад, когда ФРС объявила о завершении программы количественного смягчения. Но ЕЦБ намерен свернуть свою программу в трудное время, когда рост экономики еврозоны замедлился до минимума примерно за четыре года, а в Италии, третьей по величине экономике валютного союза, которая спорит с ЕС по поводу бюджета, резко выросла стоимость заимствований.
Выступая в Европарламенте, Драги подтвердил, что после следующего месяца ЕЦБ, вероятно, завершит программу количественного смягчения. Ожидается, что официальное решение об этом будет принято на заседании, запланированном на 13 декабря.
Драги признал, что в последнее время экономические данные были слабее, чем ожидалось, но утверждал, что это было обусловлено временными негативными факторами, такими как проблемы в автомобильной промышленности Германии, а также естественным замедлением после очень быстрых темпов роста.
Некоторые парламентарии усомнились в правильности решений ЕЦБ. Член Европарламента из Португалии Мариша Матиаш спросила, не связано ли замедление роста экономики еврозоны в последнее время с решением о завершении программы количественного смягчения.
Драги подчеркнул, что замедление не было существенным и наступило после периода очень сильного роста и экономики и занятости.
"Частично это ослабление импульса обусловлено просто нормализацией процесса роста после весьма исключительных лет" с 2014 года, сказал Драги. Даже после завершения покупок облигаций политика ЕЦБ останется очень мягкой, добавил он.
В понедельник два других руководителя ЕЦБ выступили в том же духе, подчеркнув решимость банка. Главный экономист ЕЦБ Питер Прет частично объяснил замедление роста экономики еврозоны временными факторами, хотя и признал, что на блок оказывают негативное влияние усиление протекционизма в мировой торговле, волатильность финансовых рынков и слабость развивающихся рынков.
Член правления ЕЦБ от Германии Сабина Лаутеншлагер сказала, что не видит причин, которые могли бы изменить решение о сворачивании программы количественного смягчения. Она уверена, что в следующем году банк начнет повышать ключевую процентную ставку, которая сейчас находится на уровне -0,4%.
Член Европарламента из Чехии Людек Нидермайер усомнился в том, что у ЕЦБ после проводимой многие годы мягкой политики достаточно ресурсов для поддержки экономики в случае существенного замедления роста.
Драги сказал, что считает такой сценарий маловероятным и что по историческим меркам экономика все еще сильна.
Некоторые европейские политики с нетерпением ждут завершения количественного смягчения. Представители Германии и Нидерландов годами выражали недовольство низкими процентными ставками ЕЦБ, которые, по их мнению, невыгодны вкладчикам, пенсионерам и банкам.
Бельгийский политик правого толка Герольф Аннеманс обвинил ЕЦБ в искусственной поддержке отдельных секторов экономики, нанесении ущерба банкам и создании мыльных пузырей на рынках активов.
"Считаю, что эта политика привела к катастрофическим последствиям", - сказал Аннеманс о программе количественного смягчения.
"Наша политика привела к катастрофическим последствиям? Да, за насколько лет она создала девять с половиной миллионов рабочих мест", - ответил Драги.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доходное дело. Почему УПЦ МП страшно из-за «туристов» Почаевской Лавры
|Даже факт вооруженной агрессии не может вывести наших политиков из режима избирательной кампании
|МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной
|Рада назначила выборы Президента на 31 марта 2019
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Узбекистан легализует добычу драгметаллов старателями
|Китай расширит список SIFI, оценивает кандидатов среди банков, брокерских и страховых компаний
|Почему в Керченском проливе победила Украина
|Балканская торговая война: как в конфликте Сербии и Косова больше всех проиграл ЕС
|Трамп: соглашение Мэй по "брекситу" выгодно ЕС, но губительно для торговли Британии с США
|Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая
|Глава ЕЦБ ожидает, что программа количественного смягчения завершится после декабря 2018 г
Это интересно
|Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook
|Nissan может пересмотреть альянс с Renault из-за неравноправных отношений
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками
|Изобретен генератор для кораблей, который преобразует выхлопы в электричество
|Новый Range Rover Evoque стал первым автомобилем с технологией «прозрачного капота»
|США настраивают союзников против Huawei