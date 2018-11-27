Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»

В Китае проходит тестирование системы «социального рейтинга», которая еще больше ужесточит контроль над населением.

Как сообщает издание The Sun, с помощью системы распознавания лиц будет осуществляться слежение за действиями граждан. За каждое правонарушение им будут начисляться баллы, и чем больше их у человека, тем ниже его «социальный рейтинг». Рейтинг будет определять уровень доступа гражданина к рабочим местам, услугам, путешествиям и другим благам.

Работа над системой «социального рейтинга» началась еще в 2014 году. Изначально она была добровольной - граждан приглашали зарегистрироваться для получения баллов за действия в общественных местах и в интернете. Однако уже в ближайшем будущем регистрация в системе станет обязательной для всех.

Муниципальная комиссия развития и реформ Пекина заявила о том, что к 2020 году начнет регистрацию всех жителей столицы и зарегистрированных в Пекине компаний. В это же время правительство Поднебесной намерено ввести обязательную регистрацию в системе по всей территории страны.

Даже сейчас расширенная система затрагивает практически все аспекты социальной жизни граждан и в частности такую интимную сферу, как свидания. Так, гражданам с высоким рейтингом предоставляется большая «видимость» в приложениях для знакомств. Рейтинг также влияет на возможность отдавать детей в частные школы и университеты, летать на самолетах, ездить в поездах и заказывать номера в высококлассных отелях.

По некоторым данным, пользователям с низким рейтингом специально замедляется скорость интернета. Кроме того, их заявления на получение руководящих должностей не принимаются к рассмотрению.

Техническая сторона системы не раскрывается. Тем не менее, известно, что целый ряд государственных и частных организаций следят за тем, своевременно ли граждане оплачивают счета, что публикуют в соцсетях, чем занимаются в интернете, нарушают ли они закон и даже избегают ли службы в армии.