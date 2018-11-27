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Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации
09:41 27.11.2018 |
В условиях растущей напряженности между странами Китай продолжает вкладывать средства в конкуренцию с США во многих областях, в том числе и в космосе. Формируя собственную систему навигационных спутников, Пекин ослабляет зависимость от американской системы GPS, тратя при этом минимум $9 млрд.
Данные о местоположении, полученные от GPS-спутников, используются смартфонами, автомобильными навигационными системами, микрочипами в других устройствах и даже в управлении ракетами. При этом система контролируется ВВС США. Это доставляет серьезные неудобства китайскому правительству, поэтому Пекин разрабатывает альтернативу, которую аналитик по вопросам безопасности США называет одной из крупнейших космических программ, организованных какой-либо страной.
"Они не хотят зависеть от GPS в США, - заявил профессор аэрокосмического факультета Университета штата Мэриленд Маршалл Каплан. - Китайцы не хотят зависеть от чего-то, что мы можем отключить".
Навигационная система Beidou, которая уже обслуживает Китай и соседние страны, должна заработать на полную мощность и начать функционировать по всему миру в 2020 г. Этот проект реализуется в рамках стратегии руководства КНР и направлен на то, чтобы обеспечить Поднебесной мировое лидерство в технологиях следующего поколения. Программа уже влияет на деятельность корпораций, поскольку производители полупроводников, электромобилей и самолетов модифицируют продукты, чтобы также интегрировать в свои продукты Beidou, чтобы продолжать вести бизнес во второй по величине экономике.
Группировка спутников Beidou включает в себя уже 40 спутников. К 2020 г. Пекин намерен запустить в космос еще 11 аппаратов.
Кроме того, Пекин конкурирует с США и в других космических проектах: в декабре КНР намерена запустить Chang'e 4 - лунный зонд, который станет первым космическим кораблем на дальней стороне Луны. Запуск марсианского зонда запланирован на 2020 г.
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