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К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли
09:23 27.11.2018 |
К 2025 г. примерно ¾ населения Земли, или около 6 млрд человек, будут ежедневно взаимодействовать с облачными данными. Сейчас показатель на 1 млрд ниже и составляет около 5 млрд человек, следует из исследования Seagate и IDC.
Вырастет также и количество используемых мобильных устройств: показатель увеличится до 150 млрд. При этом каждый пользователь будет подключаться к сети минимум 1 раз за 18 секунд. Такую высокую частоту обеспечит большое количество устройств интернета вещей.
По подсчетам авторов исследования, объем данных в публичных облаках к 2020 г. превысит количество информации, размещенной на пользовательских устройствах. Еще через 5 лет показатель превысит содержимое центров обработки данных. При этом доля пользовательских данных от общего числа с 51% в 2017 г. к 2025 г. сократится до 31%.
Львиная доля производящихся данных к 2025 г. придется на Китай и страны АТР. Рост общего объема к 2025 г. будет пятикратным по сравнению с 2017 г. Показатель достигнет 175 зеттабайт (175 трлн гигабайт).
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