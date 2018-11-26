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Начальник британского генштаба назвал Россию большей угрозой, чем ИГ
08:46 26.11.2018 |
Россия представляет собой большую угрозу безопасности Британии и ее союзников, чем исламистские группировки вроде "Исламского государства" или "Аль-Каиды", заявил начальник генштаба британских вооруженных сил Марк Карлтон-Смит.
В интервью газете Daily Telegraph генерал Карлтон-Смит сказал, что Великобритания не может позволить себе самоуспокаиваться в вопросах российской угрозы.
"Русские пытаются использовать в своих целях любую найденную ими слабость или уязвимость", - добавил он.
Великобритания обвиняет Россию в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери при помощи химического оружия, а также в серии кибератак.
В начале этого года об угрозе со стороны России заявил министр обороны Гэвин Уильямсон.
В октябре правительство Великобритании обвинило ГРУ в организации четырех кибератак, в том числе на Демократическую партию в США и британский телеканал.
Россия отрицает какую либо причастность к отравлению Скрипалей, и называет обвинения в организации кибератак фантазиями.
Реагируя на заявление британского командующего, глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнения в политических и интеллектуальных способностях британского генерала.
В своем первом интервью после назначения главой генштаба, генерал Карлтон-Смит сказал, что нет никаких сомнений в том, что "Россия сегодня неоспоримо представляет собой гораздо большую угрозу" для национальной безопасности Британии и ее союзников собой большую угрозу, чем "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) или "Аль-Каида" (исламистские группировки, признанные террористическими и запрещенные многими странами, включая Россию).
"Мы не можем себе позволить не обращать на это внимания и не предпринимать ответных действий", - заявил военный.
Российское посольство отреагировало на слова генерала насмешкой в "Твиттере": "Командующего армией не беспокоит ИГИЛ? Гениальное стратегическое видение!"
На слова генерала также обратил внимание министр иностранных дел Лавров, который на пресс-конференции в Португалии сказал: "Существует ли в России красная черта для высказываний наподобие тех, которые позволил себе начальник генерального штаба вооруженных сил Соединенного Королевства? Мы же не можем никому запретить проявлять свои способности, интеллектуальные и политические".
"Мы не можем влиять на решения британского правительства относительно того, кому они доверяют руководство своими вооруженными силами. Но надеюсь, что они проверяют такие решения на адекватность", - добавил российский министр.
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