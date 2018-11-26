Испания не будет мешать «Брекзиту» из-за Гибралтара

Испания, Евросоюз и Великобритания достигли договоренности по вопросу о процессе дальнейших переговоров по Гибралтару. Об этом в субботу, 24 ноября, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес. Таким образом, проблема Гибралтара больше не стоит на пути проведения внеочередного саммита ЕС по "Брекзиту", намеченного на 25 ноября, и согласования пакета договоров о выходе Великобритании из Европейского Союза.

По информации из дипломатических источников в Брюсселе, Испания получит целый ряд гарантий как других стран ЕС, так и руководства Евросоюза и правительства в Лондоне о том, что Мадрид сможет заранее изучать и одобрять будущие договоренности ЕС с Великобританией, касающиеся Гибралтара.

Ранее Педро Санчес неоднократно угрожал наложить вето на пакет договоров по "Брекзиту". Проблема Гибралтара оставалась последним серьезным камнем преткновения на пути к утверждению главами государств и правительств ЕС соглашения с Лондоном о "Брекзите" и политической декларации о тесном сотрудничестве в области экономики и безопасности между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из состава ЕС.

Гибралтар перешел Великобритании в 1713 году, после чего Мадрид неоднократно пытался вернуть его. В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром, а полностью открыла ее в 1985 году, перед своим вступлением в Европейское экономическое сообщество - предшественник ЕС.

В 2002 году 99 процентов гибралтарцев на референдуме отклонили предложение о разделении суверенитета территории между Лондоном и Мадридом. В то же время, на референдуме по "Брекзиту" 95,9 процентов жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

