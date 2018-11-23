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Премьер Чехии избежал вотума недоверия после «крымского» скандала
23:30 23.11.2018 |
Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем, как и ожидалось, выдержало парламентский вотум о недоверии, инициированный оппозицией. За недоверие правительству миллиардера Бабиша в пятницу, 23 ноября, проголосовали лишь 92 депутата. Чтобы отправить кабинет в отставку, требовалось не менее 101 голоса в парламенте, который насчитывает 200 депутатов.
Правительство меньшинства, состоящее из представителей популистского движения "Акция недовольных граждан" (АНО) и Чешской социал-демократической партии, правит с конца июня текущего года. Оппозиция инициировала вотум недоверия на фоне обвинений в том, что Бабиш и принадлежавшая ему фирма Agrofert незаконно присвоили субсидии ЕС на миллионы евро.
Старший сын Бабиша - Андрей Бабиш-младший - также утверждал, что его против воли увезли в аннексированный Россией Крым, чтобы не дать полиции возможности допросить его по делу отца. После этого премьер-министр Бабиш заявил, что его сын от первого брака психически болен. "Журналисты травили меня, как дикого зверя, как преступника, который похитил собственного сына", - возмущался Бабиш перед депутатами.
Наблюдатели ожидали провала вотума о недоверии правительству Бабиша, поскольку партнеры АНО - социал-демократы и коммунисты - отказались поддержать инициативу оппозиции. Согласно опросу, чешское общество расколото по отношению к Бабишу: 44 процента респондентов высказались за отставку правительства Бабиша, а 48 процентов выступили против.
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