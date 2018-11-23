Вануату первой в мире через суд потребует компенсацию за изменение климата

Тропический циклон сократил ВВП островного государства на 64%, а будущие климатические изменения несут еще большую угрозу. Вануату требует финансовой помощи от главных «загрязнителей» окружающей среды - крупнейших стран и нефтегазовых компаний.

Островные государства, расположенные в Тихом океане, находятся в группе наибольшего риска из-за грядущих климатических изменений. Природные катаклизмы регулярно затрагивают регион, причем потери с каждым разом растут. Архипелаг Вануату намерена с этим бороться уникальным образом: правительство объявило, что нуждается в финансовой помощи через суд.

«Довожу до сведения индустрии ископаемого топлива и государств, которые ее спонсируют, что Вануату не будет мириться с понесенными убытками», - заявил министр иностранных дел Ральф Регенвану на форуме Climate Vulnerable.

Политик рассказал, что природные катастрофы, вызванные глобальным потеплением, уже приводят к огромным убыткам. В результате тропического циклона Пэм, которая накрыла Вануату в 2015 году, потери ВВП составили 64,1%, то есть около $ 450 млн. Тогда погибли 15 человек, еще 75 000 остались без крова.

По словам представителя Greenpeace Australia Кельвина Энтони, повышенный риск обусловлен географическим положением Вануату. Архипелаг состоит из 82 вулканических островов, многие из которых возвышаются над уровнем моря менее чем на метр.

Как объясняет Guardian, решение Вануату предъявить иск главным «загрязнителям» окружающей среды станет прецедентом в судебной практике.

И вполне вероятно, что по примеру островного государства последуют другие. Граждане ряда стран, например, Перу, США и Филиппин, уже подают коллективные иски к государству с требованием принять меры по предотвращению климатической катастрофы. Некоторые регионы также судятся с нефтегазовыми и угольными компаниями.

По словам Регенвану, возместить Вануату ущерб должны те государства и организации, которые «активно и целенаправленно ставят под угрозу существование страны». Министр ссылается на Парижскую хартию, согласно которой страны обязуются сдерживать глобальное потепление на уровне не более 1,5 градусов Цельсия. Кроме этого, участники объединения обещали оказать поддержку развивающимся странам регионах и вносить деньги в Зеленый климатический фонд ООН.

«К сожалению, некоторые страны, которые играют ключевую роль в загрязнении среды, отказались вкладываться. Например, так сделала Австралия », - указал Регенвану. Он также пообещал подключить к рассмотрению другие государства, которые находятся в уязвимом положении.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), у человечества осталось всего 12 лет на предотвращение климатической катастрофы. Концентрация парниковых газов в воздухе достигла рекордного показателя за последние 3 млн лет. Уровень мирового океана также растет, и к 2100 году эта проблема коснется 10 млн человек, проживающих на прибрежных территориях.

Команда экспертов во главе с Биллом Гейтсом уже начала готовиться к глобальной климатической катастрофы. Организация обещает помочь таким уязвимым регионам, как Вануату, адаптироваться к неизбежным последствиям глобального потепления.

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