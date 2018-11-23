Финансовые новости
- |
- 23.11.18
- |
- 22:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новая экономика Китая выросла на 14,1% в 2017 году
18:21 23.11.2018 |
Китай впервые опубликовал новый индикатор, измеряющий производство с высокой добавленной стоимостью своей "новой экономики". Показатель составил 12,96 трлн юаней ($1,87 трлн) в 2017 г., сообщает Asia Times.
Его вклад в общий ВВП составил 15,7%. Индикатор вырос на 14,1% в годовом выражении на фоне замедления роста китайской экономики, показали данные Национального бюро статистики.
Доля новой экономики первичного, вторичного и третичного секторов в ВВП в прошлом году составила 0,7%, 6,6% и 8,4% соответственно.
К так называемой новой экономике относятся новые отрасли, в которых применяются результаты научно-технологических разработок, и новые формы коммерческой деятельности, происходящие из существующих секторов и новых бизнес-моделей.
Директор Управления макроэкономических исследований Академии общественных наук КНР Лю Сюэлян считает, что нынешнее замедление экономического роста в основном связано с медленным развитием традиционных секторов, на которые приходится большая часть экономики. Однако есть огромные возможности для будущего развития новой экономики Китая, включая быстрый рост онлайн-продаж.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Оценки устойчивости финансового сектора Украины к негативным шокам значительно улучшилась – опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд Лондона признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову, разрешил апелляцию
|Дефолта не будет. Почему Садовый, Ляшко и Тимошенко хотели сорвать бюджет-2019
|Правительство Украины продолжает дискуссии с МВФ по вопросу повышения цены на газ – глава Минфина
|ГБР официально начинает работу с 27 ноября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Новая экономика Китая выросла на 14,1% в 2017 году
|Российские компании в этом году впервые за десять лет не смогли провести IPO из-за санкций
|Проверка прозрачностью: немецкие ультраправые столкнулись с первыми проблемами
|Поменять доктрину. Разрешит ли себе Путин превентивный ядерный удар
|США настраивают союзников против Huawei
Это интересно
|Уязвимость в немецкой системе e-паспортов позволяла выдавать себя за другого
|Сатанисты в США достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн
|В Китае начат выпуск аккумуляторов с твердым электролитом
|Honor 10 Lite: смартфон с экраном Full HD+, чипом Kirin 710 и Android 9.0
|Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации
|Ford представил вседорожный универсал Focus
|Крупная американская компания поглотила украинский медиастартап