Китай расширяет сеть квантовой связи

В Китае запущено расширение линии квантовой связи. Новая линия соединяет провинцию Аньхой на востоке с центральной провинцией Хубэй, пишет Asia Times.

Новая 609-километровая линия соединяет столицы двух провинций - Хэфэй и Ухань. Она была построена государственной China Aerospace Science and Industry Corp., которая разрабатывает и производит ракеты и ракеты-носители, а также инвестирует значительные средства в лазерные исследования и разработки в качестве базовых технологий для квантовой связи.

Новая линия теперь соединена с существующей линией Пекин-Шанхай, которая была открыта в сентябре 2017 г.

Китай выделяет миллиарды на передовую коммуникационную сеть, связывающую ключевые города. Считается, что квантовая сеть практически не поддается прослушиванию, перехвату или взлому.

Газета The Global Times писала, что сеть может помочь передавать секретную информацию в командный центр Народно-освободительной армии, который в свою очередь мог бы мгновенно давать указания боевым подразделениям в военное время.

"Законы квантовой механики делают физически невозможным перехват и чтение [передаваемого сообщения] так, чтобы этого не обнаружил отправитель или получатель", - сказал эксперт изданию.

Наземная квантовая сеть связана с первым в мире квантовым спутником - "Мо-Цзы", запущенным Китаем в августе 2016 г.