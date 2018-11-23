Проверка прозрачностью: немецкие ультраправые столкнулись с первыми проблемами

Последний год был для немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на удивление удачным.

После попадания год назад в Бундестаг рейтинги партии практически не снижались. В пользу риторики AfD играло и снижение уровня симпатий к немецким социал-демократам.

В конце концов, распри в новой редакции "большой коалиции" обеспечили правопопулистам такой уровень симпатий со стороны "протестного электората", что этого оказалось достаточно для прохождения в региональные парламенты Баварии и Гессена во время выборов в октябре этого года.

Поэтому партии удалось завершить свой "победный марш" по Германии, сформировав собственные фракции теперь уже во всех 16 федеральных землях.

Надзор за партией

Можно ли классифицировать "Альтернативу" как праворадикальную политическую силу? Этот вопрос, над которым спорят немецкие политики, отнюдь не пустой.

Ведь в случае положительного ответа партия должна подпадать под официальный надзор со стороны Федерального ведомства по охране конституции - немецкой контрразведывательной службы, в чьи обязанности также входит борьба с проявлениями экстремизма.

Сейчас такой надзор распространяется как на правоконсервативные силы вроде Национал-демократической партии, партий "Правые" или "Республиканцы", так и на левые движения, например Коммунистическую партию Германии. Некоторое время под аналогичный надзор попадала и парламентская партия "Левые".

Оснований добавить в этот перечень AfD - более чем достаточно.

"Альтернатива" продолжает эксплуатировать ультраконсервативные лозунги, причем мигранты - далеко не единственная их цель. Другими объектами их критики является устоявшаяся в Германии после Второй мировой войны "культура памяти", Европейский Союз, который, по мнению другого сопредседателя фракции "Альтернативы" в Бундестаге Александра Гауланда, стремится затянуть ФРГ в долговую яму, и климатическая политика, которая, по его же мнению, представляет собой лишь "раздутый мыльный пузырь".

Эта же риторика, особенно в части антииммиграционных призывов и заявлений о необходимости отказа от "культуры позора", объединяет "Альтернативу" с правоэкстремистскими движениями вроде PEGIDA (укр. - Патриотические европейцы против исламизации Запада) или идентитаристами.

Причем после выхода из партии бывшего лидера AfD Фрауке Петри, наложившей неформальный запрет на сотрудничество с указанными организациями, это взаимодействие только набирает обороты.

Едва ли не основным его поборником выступает глава неформального правого крыла "Альтернативы", шеф тюрингского земельного отделения партии Бьорн Хьок. Именно он выступил за то, чтобы сторонники AfD вышли общим маршем с PEGIDA после насильственных событий в саксонском Хемнице в августе этого года.

В то же время появились сообщения о том, что первые шаги к установлению надзора осуществляются на земельном уровне. Так, в сентябре ведомства по охране конституции в Нижней Саксонии и Бремене приняли решение о начале надзора за деятельностью молодежных организаций AfD в этих регионах, а недавно - молодежного отделения в Баден-Вюртемберге.

Между тем сами лидеры "Альтернативы" не сидят сложа руки. Так, по данным СМИ, еще в сентябре руководство партии поручило специалисту по конституционному праву Дитриху Мурсвику подготовить отчет с анализом угроз, которые потенциально может нести надзор Федерального ведомства по охране конституции для AfD, а также с изложением потенциальных возможностей избежать этого надзора.

Согласно отчету, такой надзор может создать опасную ситуацию для членов AfD, находящихся на государственной или военной службе или иным образом связанных с выполнением функций государства.

Такие лица, по его мнению, могут быть обвинены в "поведении, противоречащем конституции" или привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Одновременно юрист рекомендует начать проверку контактов и высказываний лидеров партии с целью обеспечения "полного соответствия конституции". Этим должна заняться специально созданная партийная комиссия во главе с представителем "умеренных", заместителем председателя фракции Роландом Хартвигом - что уже вызвало волну обвинений со стороны правого крыла политсилы.

Тем не менее, 19 ноября стало известно, что правление AfD разослало отчет Мурсвика и "темники" для сглаживания "острых углов" в риторике по партийным ячейкам.

Финансы без контроля

В то же время уже в середине октября AfD оказалась втянутой в очередной скандал - в руки журналистов попал отчет о финансовой деятельности ее фракции в Бундестаге.

Согласно немецкому законодательству, все фракции немецкого парламента финансируются из государственного бюджета. При этом едва ли не основным требованием является использование этих средств только на цели, непосредственно связанные с их функционированием.

По данным, изложенным на портале Бундестага, функционирование представительства "Альтернативы" в парламенте обходится налогоплательщикам почти в 18 млн евро в год.

И именно в закупках, осуществлявшихся за эти средства, аудиторы нашли злоупотребления.

В частности, по данным Süddeutsche Zeitung, речь идет о нарушении законодательства о парламентских фракциях, нецелевом использовании средств, неконкурентных закупках, создании преференциальных условий для отдельных поставщиков и даже "кумовстве".

Аудиторы установили, что только часть закупленного оборудования действительно использовали для нужд "Альтернативы" в парламенте. Часть же оборудования, согласно отчету, была распределена между земельными группами партии и не находится в распоряжении фракции.

Другие нарушения были выявлены при оплате услуг по обеспечению мероприятий, кейтеринга и возмещении средств на командировки сотрудникам парламентского аппарата AfD. Аудиторы считают, что эти средства распределялись непрозрачно, отчасти в пользу связанных лиц, без надлежащего контроля.

В конце концов, в связи со скандалом главный "управленец" фракции Франк Краль был вынужден уйти в отставку.

Как оказалось, фракция не смогла даже создать функционирующую электронную систему, где могли бы храниться данные о ее финансовых операциях.

"Все делают ошибки, и это нормально..."

Именно так отреагировала 21 ноября с парламентской трибуны на очередной скандал вокруг собственной партии сопредседатель фракции AfD Алис Вайдель.

Ей, партийную ячейку в ее избирательном округе и "Альтернативу" в целом СМИ обвиняют в получении финансирования из-за рубежа, в частности из Бельгии и Швейцарии.

11 ноября стало известно, что избирательный округ Алис Вайдель, расположенный вблизи Боденского озера в земле Баден-Вюртемберг, получил в период между июлем и сентябрем 2017 года пожертвования на сумму 130 тыс. евро из Швейцарии. Пожертвования поступали суммами по 9 тыс. швейцарских франков каждая и содержали примечание "на финансирование избирательной кампании Алис Вайдель".

По информации прокуратуры немецкого города Констанц, начавшей расследование дела, их источником, вероятно, является швейцарская фармацевтическая компания, конечный бенефициар которой неизвестен.

Сама сопредседатель фракции AfD отвергла все обвинения, заявив, что сразу после установления факта поступления средств из-за границы их вернули на счета отправителей. Впрочем, из документов о транзакциях, которые проводил окружной комитет "Альтернативы" в Констанце, оказавшихся в распоряжении прокуратуры и СМИ, стало известно, что возврат был произведен лишь в апреле 2018 года.

Позже появились сообщения о том, что в адрес округа Вайдель с тем же целевым назначением поступила еще одна серия пожертвований на сумму 150 тыс. евро из Бельгии. В этом случае источником выступил малоизвестный "Фонд идентичности Европы".

Немецкое законодательство существенно ограничивает и регулирует возможности получения средств из-за рубежа. При этом пожертвования из других государств-членов ЕС допустимы. То же самое касается и взносов из-за пределов Европейского Союза, которые, однако, должны осуществляться немецкими гражданами. В данном случае их размер не может превышать 1 тыс. евро в год на каждого донора.

Но партии и их ячейки должны сообщать управлению делами Бундестага о получении каких-либо пожертвований на сумму свыше 50 тыс. евро. Этого не было сделано ни в случае с "швейцарскими деньгами", ни с, в принципе, допустимыми с правовой точки зрения пожертвованиями из Бельгии.

Впрочем, это далеко не единственный финансовый скандал в партии. Так, журналистам Süddeutsche Zeitung удалось установить, что одна из общественных организаций, причастных к поддержке деятельности AfD и выпуску ее предвыборной рекламы - "Союз по поддержке верховенства права и гражданских свобод", имеет непосредственные контакты с самой сопредседательницей фракции "Альтернативы" в Бундестаге и другими известными партийными деятелями.

При этом происхождение средств, за счет которых осуществляет свою деятельность указанный Союз, остается неизвестным.

Вместе с тем именно он, по данным издания, стал основным источником средств для основания партийного фонда AfD - "Desiderius Erasmus".

Эти факты вместе с предыдущими скандалами станут основанием для дальнейших проверок как со стороны прокуратуры, так и управления делами Бундестага. Последнее может, в частности, начать процедуру наложения на "Альтернативу" штрафов в трехкратном размере от объема нелегально полученных средств.

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Все описанные скандалы вызывают как недовольство в обществе, так и нестабильность внутри самой партии.

В частности, они больше всего бьют по персоне Алис Вайдель, которая все же относится к более умеренному крылу "Альтернативы", продолжает ассоциироваться с либеральными экономистами, основавшими AfD в 2013 году, и стоит несколько в стороне от праворадикальной ее части.

Учитывая же будущую кампанию по выборам в Европарламент, AfD окажется перед непростым выбором - или не менять команду и пройти избирательный период с существующими силами, рассчитывая на низкую активность избирателей во время европейских гонок, или же решиться на отставку Вайдель и дальнейшую радикализацию риторики с тем, чтобы удержать своих избирателей.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко



