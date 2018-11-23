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США настраивают союзников против Huawei
09:04 23.11.2018 |
Вашингтон обвиняет китайскую Huawei в скрытом шпионаже и пытается убедить провайдерские компании стран-союзников прекратить использовать оборудование этого производителя.
Как сообщает The Wall Street Journal, наибольшую обеспокоенность Белого дома вызывает безопасность военных баз США, расположенных в Германии, Италии и Японии: компании этих стран широко используют оборудование китайского производителя.
Вашингтон уже сообщил о своих опасениях правительствам стран-союзниц и руководству их телекоммуникационных компаний. При этом в стремлении помешать сотрудничеству с Huawei Белый дом готов и раскошелиться. По информации издания, администрация США рассматривает возможность предоставления финансовой помощи, направленной на поддержку программ развития телекоммуникационных систем в странах, которые откажутся от продукции Huawei.
Еще в начале 2018 г., в феврале, представители ЦРУ, АНБ, ФБР и Разведуправления Пентагона заявили сенатской комиссии по разведке о том, что смартфоны китайских производителей угрожают безопасности американских покупателей.
Так, глава ФБР Кристофер Рэй утверждает, что компания, которая подотчетна правительству иностранного государства, может, по мере усиления позиций в телекоммуникационной сети США, "изменить или украсть информацию" и "вести скрытый шпионаж".
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