США настраивают союзников против Huawei

Вашингтон обвиняет китайскую Huawei в скрытом шпионаже и пытается убедить провайдерские компании стран-союзников прекратить использовать оборудование этого производителя.

Как сообщает The Wall Street Journal, наибольшую обеспокоенность Белого дома вызывает безопасность военных баз США, расположенных в Германии, Италии и Японии: компании этих стран широко используют оборудование китайского производителя.

Вашингтон уже сообщил о своих опасениях правительствам стран-союзниц и руководству их телекоммуникационных компаний. При этом в стремлении помешать сотрудничеству с Huawei Белый дом готов и раскошелиться. По информации издания, администрация США рассматривает возможность предоставления финансовой помощи, направленной на поддержку программ развития телекоммуникационных систем в странах, которые откажутся от продукции Huawei.

Еще в начале 2018 г., в феврале, представители ЦРУ, АНБ, ФБР и Разведуправления Пентагона заявили сенатской комиссии по разведке о том, что смартфоны китайских производителей угрожают безопасности американских покупателей.

Так, глава ФБР Кристофер Рэй утверждает, что компания, которая подотчетна правительству иностранного государства, может, по мере усиления позиций в телекоммуникационной сети США, "изменить или украсть информацию" и "вести скрытый шпионаж".