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Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой
08:18 23.11.2018 |
Президент США Дональд Трамп подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой. Об этом Трамп сообщил в четверг, 22 ноября. Глава государства не исключил полного закрытия, если власти Соединенных Штатов сочтут ситуацию с нелегальными мигрантами "неконтролируемой". Подобный шаг ударит по мексиканской экономике, заявил Трамп, особо выделив невозможность поставок в США автомобилей на продажу.
Президент Соединенных Штатов также разрешил американским военнослужащим на границе с Мексикой применять силу в отношении нелегальных мигрантов, "если это понадобится". "У меня нет выбора", - подчеркнул он, добавив, что не позволит "получить преимущество над солдатами".
Трамп: "Чрезвычайная ситуация национального масштаба"
13 октября около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора направились в Соединенные Штаты. Большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране.
По словам Трампа, население мексиканского города Тихуана "с широко раскрытыми объятиями" приветствовало беженцев. Теперь жители "сходят с ума, пытаясь избавиться от них", - заявил он.
Президент США расценил "нашествие" мигрантов из Центральной Америки как "чрезвычайную ситуацию национального масштаба". Он сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.
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