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Китай освободил крупных иностранных инвесторов от налогов на доход по облигациям
23:33 22.11.2018 |
Власти КНР приняли решение об освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость и корпоративного налога на прибыль с купонного дохода по облигациям на внутреннем рынке Китая.
Об этом сообщили в Министерстве финансов КНР. В пресс-релизе отмечается, что данные меры приняты сроком на три года - с 7 ноября 2018 г. по 6 ноября 2021 г. - "в целях дальнейшего содействия открытию рынка облигаций Китая".
Иностранные институциональные инвесторы будут на три года освобождены от уплаты НДС и корпоративного налога на прибыль с купонного дохода по облигациям на внутреннем рынке Китая, следует из сообщения министерства финансов КНР. Данное налоговое послабление не распространяется на иностранные компании и крупных институциональных инвесторов, открывших свои отделения на территории КНР.
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