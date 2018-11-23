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Bellingcat и The Insider установили имя организатора переворота в Черногории
23:28 22.11.2018 |
Настоящее имя гражданина России Владимира Попова, обвиняемого властями Черногории в попытке организации переворота в этой стране, - Владимир Моисеев, он сотрудник российской военной разведки ГРУ, сообщили в четверг, 22 ноября, расследовательские группы Bellingcat и The Insider.
Из материалов журналистского расследования следует, что 38-летний Моисеев после окончания Тюменского высшего военно-инженерного командного училища между 2006 и 2009 годом проходил подготовку в военной части 48427 в Москве, которая относится к спецназу ГРУ. Свою вторую идентичность - Владимира Попова - он обрел в 2009 году и регулярно пользуется ею при путешествиях по Европе в качестве "фотожурналиста" и "агента по морскому страхованию". В основном его маршруты проходили по Балканам, Кавказу и Турции.
Моисеев-Попов уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов разных стран. К примеру, в 2014 году в Молдавии, которая в тот момент готовилась подписать договор об ассоциации с Евросоюзом. "По данным местных спецслужб, сотрудники ГРУ планировали организовать волнения в Молдавии по украинскому сценарию, опираясь на местные военизированные формирования, прошедшие подготовку в Ростове", - сообщается в материалах расследования.
В октябре 2016 года Моисеев с документами на имя Попова отправился в Сербию, где, по данным спецслужб, шла подготовка переворота в Черногории. Именно тогда контрразведчикам, сообщает The Insider, удалось зафиксировать и сфотографировать момент встречи "Попова" с его коллегой из ГРУ Эдуардом Широковым, позднее идентифицированным как Эдуард Шишмаков.
Попытка переворота в Черногории
Уголовное дело о подготовке госпереворота в Черногории было возбуждено осенью 2016 года. Согласно версии следствия, чтобы не допустить вступления страны в НАТО, заговорщики планировали 17 октября 2016 года, в день выборов в парламент страны, захватить здание законодательного органа, арестовать или убить премьер-министра страны Мило Джукановича и привести к власти пророссийскую партию "Демократический фронт". После провала переворота в Черногории арестовали 20 человек, у которых были обнаружены различные виды стрелкового оружия. 24 октября в Сербии были арестованы три гражданина России. У них, по данным сербской полиции, была обнаружена поддельная форма черногорских полицейских, 122 тысячи евро наличными и оборудование для шифрованной связи. После визита в Белград главы Совбеза России Николая Патрушева Сербия выдала арестованных россиян Москве.
"Эдуард Широков" и "Владимир Попов" были объявлены Черногорией в международный розыск по линии Интерпола.
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