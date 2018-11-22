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Что визит Си Цзиньпина дал и чего не дал Филиппинам
15:38 22.11.2018 |
Пекин и Манила договорились о совместной разведке месторождений нефти и газа. Это одна из 29 сделок, заключенных во вторник в ходе двухдневного визита председателя КНР на Филиппины.
Страны также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках масштабной торговой и инфраструктурной инициативы Пекина "Один пояс - один путь" и договорились укреплять двусторонние связи.
После переговоров с Дутерте Си Цзиньпин охарактеризовал этот визит как "важную веху" в отношениях между странами. Си - первый китайский лидер, посетивший Манилу за 13 лет.
Визит Си Цзиньпина, однако, не привел к каким-либо крупным прорывам в проблемных областях, включая территориальные споры в Южно-Китайском море и все еще невыполненное обещание Китая предоставить до $24 млрд для инфраструктурных и других проектов развития на Филиппинах.
Из десяти предложенных крупномасштабных китайских проектов пока только один, проект по ирригации на реке Чико стоимостью около $60 млн, перешел к этапу реализации. Еще около 20 сделок также застопорились.
Отсутствие более твердой приверженности Китая может укрепить мнение филиппинской оппозиции о том, что Дутерте делает шаги навстречу Китаю в ущерб национальным интересам в Южно-Китайском море.
Пекин, вероятно, надеется, что укрепление связей удержит Манилу от оказания какой-либо существенной помощи усилиям США по сдерживанию морских амбиций Китая.
Китай стремится к более тесному сотрудничеству с Филиппинами в области обороны. Объявленное стратегическое партнерство может позволить Пекину укрепить стратегическое присутствие в стране.
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