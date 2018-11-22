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Лондон и Брюссель договорились по проекту политического заявления о Brexit
14:28 22.11.2018 |
Переговорщики Евросоюза и Великобритании достигли договоренностей по проекту политического заявления об отношениях Лондона и Брюсселя после "Брекзита". Как пояснил в четверг, 22 ноября, председатель Европейского совета Дональд Туск, он направил документ для ознакомления правительствам 27 государств ЕС.
В Еврокомиссии уточнили, что текст "уже всесторонне согласован на политическом уровне". Теперь он может быть вынесен на голосование глав государств и правительств стран Евросоюза на внеочередном саммите 25 ноября.
В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила уверенность, что дополнительное опасение все еще требуется, в первую очередь в самой Великобритании. "Я приложу все усилия, чтобы у нас было соглашение", - добавила она.
Статус Гибралтара как камень преткновения
Ранее Меркель с надеждой высказалась о том, что 27 государств - членов ЕС одобрят соглашение Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из Евросоюза, несмотря на непростой процесс переговоров.
При этом германский канцлер не уточнила, как может быть урегулирована ситуация вокруг статуса Гибралтара - заморской территории Великобритании, оспариваемой Мадридом, однако выразила надежду, что проблема будет решена до воскресенья.
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. По словам Терезы Мэй, соглашение с Брюсселем готово на 95 процентов. Радикальные сторонники "Брекзита" настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с Евросоюзом.
Финальный проект соглашения еще должен рассмотреть парламент Великобритании. Если он поддержит принятие документа, то итоговое голосование по нему состоится в декабре этого года.
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