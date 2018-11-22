ОЭСР ухудшила прогноз по темпам роста мировой экономики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает снижение темпов роста мировой экономики из-за торговых войн и ужесточения денежно-кредитной политики центробанками ряда ведущих стран. Об этом говорится в опубликованному в сайте организации глобальном прогнозе.

Согласно прогнозу, мировой ВВП в 2018-2019 годах увеличится на 3,5%, тогда как в предыдущем прогнозе, опубликованном мае этого года, ВВП ожидался на уровне 3,7%.

В организации отметили, что на сегодня во многих странах уровень безработицы является рекордно низким, однако дефицит рабочей силы начинает появляться. "Темпы роста и инвестиций замедлились. Высшие процентные ставки и высокий доллар привели к оттоку капитала из развивающихся стран, и ослабляет их валюту. Монетарный и фискальный стимулы постепенно снижаются в регионе ОЭСР", - говорится в прогнозе организации.

Также организация снизила прогнозы роста экономики для еврозоны.

Прогноз для еврозоны на 2018 и 2019 годы был ухудшен на 0,1 процентного пункта, до 1,9% в текущем и 1,8% в следующем году. Как ожидается, в 2020 году рост не превысит 1,6%.