Белый дом расширил полномочия солдат США на границе с Мексикой

Размещенные на границе Соединенных Штатов и Мексики американские военнослужащие cмогут помогать пограничникам и сотрудникам таможенной службы в подавлении насилия со стороны мигрантов. Об этом министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил в среду, 21 ноября. Он подчеркнул, что в распоряжении солдат будут лишь дубинки и щиты. По словам главы Пентагона, соответствующие инструкции Белого дома касаются почти 5800 солдат.

Министр добавил, что еще не принял решения о продолжительности миссии. Ранее предполагалось, что солдаты будут нести службу у границы с Мексикой до 15 декабря. Их размещение оценивается в 72 млн долларов, однако Мэттис выразил уверенность в увеличении стоимости операции.

Трамп: "Чрезвычайная ситуация национального масштаба"

13 октября около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора направились в Соединенные Штаты. Большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране.

Президент США Дональд Трамп расценил "нашествие" мигрантов из Центральной Америки как "чрезвычайную ситуацию национального масштаба". Он сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.