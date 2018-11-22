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Белый дом расширил полномочия солдат США на границе с Мексикой
08:04 22.11.2018 |
Размещенные на границе Соединенных Штатов и Мексики американские военнослужащие cмогут помогать пограничникам и сотрудникам таможенной службы в подавлении насилия со стороны мигрантов. Об этом министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил в среду, 21 ноября. Он подчеркнул, что в распоряжении солдат будут лишь дубинки и щиты. По словам главы Пентагона, соответствующие инструкции Белого дома касаются почти 5800 солдат.
Министр добавил, что еще не принял решения о продолжительности миссии. Ранее предполагалось, что солдаты будут нести службу у границы с Мексикой до 15 декабря. Их размещение оценивается в 72 млн долларов, однако Мэттис выразил уверенность в увеличении стоимости операции.
Трамп: "Чрезвычайная ситуация национального масштаба"
13 октября около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора направились в Соединенные Штаты. Большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране.
Президент США Дональд Трамп расценил "нашествие" мигрантов из Центральной Америки как "чрезвычайную ситуацию национального масштаба". Он сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.
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