Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции

Армия Соединенных Штатов намерена разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции. Об этом министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил в Вашингтоне в среду, 21 ноября. По его словам, подобный шаг позволит избежать усиления напряжения между Турцией и курдскими военизированными формированиями.

Наблюдательные посты будут отчетливо обозначены, "чтобы Турция знала, где они находятся", добавил глава Пентагона. Их возведение обсуждалось с Анкарой, подчеркнул Мэттис.

В ноябре представители "Демократических сил Сирии" (SDF - альянса сирийской оппозиции и курдских формирований) заявили о продолжении операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в регионе. Курды были вынуждены приостановить проводимую с сентября операцию из-за обстрелов их укреплений турецкой армией. Ранее бойцы SDF внесли существенный вклад в установление контроля над опорными пунктами террористов в сирийских провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.

Основу SDF составляют курдские военизированные формирования "Отряды народной самообороны" (YPG). Отряды YPG являются союзником США по борьбе с ИГ. При этом Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, которая признана в Турции террористической организацией.