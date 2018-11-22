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Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
08:01 22.11.2018 |
Армия Соединенных Штатов намерена разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции. Об этом министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил в Вашингтоне в среду, 21 ноября. По его словам, подобный шаг позволит избежать усиления напряжения между Турцией и курдскими военизированными формированиями.
Наблюдательные посты будут отчетливо обозначены, "чтобы Турция знала, где они находятся", добавил глава Пентагона. Их возведение обсуждалось с Анкарой, подчеркнул Мэттис.
В ноябре представители "Демократических сил Сирии" (SDF - альянса сирийской оппозиции и курдских формирований) заявили о продолжении операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в регионе. Курды были вынуждены приостановить проводимую с сентября операцию из-за обстрелов их укреплений турецкой армией. Ранее бойцы SDF внесли существенный вклад в установление контроля над опорными пунктами террористов в сирийских провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.
Основу SDF составляют курдские военизированные формирования "Отряды народной самообороны" (YPG). Отряды YPG являются союзником США по борьбе с ИГ. При этом Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, которая признана в Турции террористической организацией.
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