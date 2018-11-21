Финансовые новости
- |
- 21.11.18
- |
- 19:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Польша готова частично отказаться от спорной судебной реформы
17:48 21.11.2018 |
Правящая польская национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС) в среду, 21 ноября, представила проект закона, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы. В частности, предполагается отменить пункт, согласно которому возраст выхода членов Верховного суда на пенсию снижался с 70 до 65 лет. Ранее Европейский суд юстиции потребовал от Варшавы немедленно приостановить применение этого пункта.
Принятая в июле реформа привела к увольнению около 40 процентов действующих членов Верховного суда, включая председателя - 66-летнюю Малгожату Герсдорф. Та назвала принятый законопроект "чисткой" и отказалась покидать свой пост, сославшись на конституцию страны. Критики закона усмотрели в нем попытку правительства взять судебную систему под свой контроль.
Если предложенный законопроект будет утвержден парламентом, где ЗиС имеет большинство, и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, все затронутые законом судьи смогут вернуться к своей прежней работе, "как если бы они никогда и не уходили", заявил журналистам депутат польского парламента Марек Аст.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Распродажа танков: Как Гриценко «убивают» хищениями в армии
|Старые и новые правые. Как Тягнибок сделал из Билецкого раскольника
|Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян
|Активная торговля на межбанке завершилась 20 ноября мизерным ростом курса доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии и грозит санкциями
|Польша готова частично отказаться от спорной судебной реформы
|Китайская страховая компания Angbang продолжает сокращать пакет международных активов, вызвавших недовольство Пекина
|Может ли канцлером Германии стать миллионер?
|Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян
|Россия не смогла ограничить новые полномочия ОЗХО
Это интересно
|IBM изучает медный магнетизм: первый шаг к памяти атомарного уровня
|Самые инновационные и динамичные: топ-10 стран мира
|Группа злоумышленников похищала деньги из терминалов государственных и частных украинских банков
|Глава Nissan Motor Карлос Гон арестован в Японии за финансовых махинаций
|Специалисты взломали iPhone X с помощью уязвимости в Safari
|Новый iPad Pro ужасающе легко переломить пополам
|Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях