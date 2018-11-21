Финансовые новости
- |
- 21.11.18
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Россия не смогла ограничить новые полномочия ОЗХО
08:37 21.11.2018 |
Члены Организации по запрещению химического оружия отклонили предложение России, Ирана и Китая лишить ОЗХО полномочий устанавливать виновных в применении химического оружия.
Об этом пишет Reuters.
В ходе заседания 20 ноября делегаты конференции стран-членов ОЗХО в Гааге приняли бюджет организации на 2019, несмотря на оппозицию со стороны Москвы.
Власти Нидерландов заявляли, что они пресекли попытку хакерского вмешательства в работу ОЗХО в апреле, когда организация рассматривала нападение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и химические атаки в Сирии. Нидерланды выслали 4 офицеров ГРУ РФ из-за попытки кибератаки против ОЗХО.
В конце июня государства-участники проголосовали за предложенное Британией решение о расширении мандата ОЗХО, что дало право организации устанавливать виновных в химатаках.
В РФ заявили, что не исключают возможности приостановления своего членства в Организации по запрещению химического оружия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Активная торговля на межбанке завершилась 20 ноября мизерным ростом курса доллара
|Голубые мечты Путина. Что означает запуск «Турецкого потока»
|Чому ЄСПЛ вимагає від України переглянути земельний мораторій
|Як не перетворити опитування про землю на інструмент передвиборної агітації
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Может ли канцлером Германии стать миллионер?
|Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян
|Россия не смогла ограничить новые полномочия ОЗХО
|Торгпред США: Китай не изменил свою «несправедливую практику» в торговле с США
|В Германии на тендере солнечная энергетика опять победила ветровую: 36-0
|Глава МИД Турции заявил, что закупку С-400 отменить нельзя
Это интересно
|Новый iPad Pro ужасающе легко переломить пополам
|Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях
|Приняты новые определения килограмма, ампера, кельвина и моля
|Топ-5 проблем виртуальной реальности
|Мобильные VPN-приложения представляют угрозу приватности
|ИИ создал «мастер-отпечаток» для разблокировки смартфонов
|V2X-технология Jaguar Land Rover повысит эффективность движения в городах