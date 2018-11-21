Торгпред США: Китай не изменил свою «несправедливую практику» в торговле с США

Китай продолжает свою "несправедливую практику" в торговле с США в 2018 году, говорится в отчете торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

"Этот отчет показывает, что Китай принципиально не изменил свою несправедливую, необоснованную и искажающую рынок практику, которая была предметом мартовского отчета 2018 года о нашем расследовании по статье 301 (закона США о торговле от 1974 года - ред.)", - говорится в документе, опубликованном на сайте торгового представителя.

"Как показывают данные, собранные в этом отчете, Китай принципиально не изменил свои действия, политику и практику, связанные с передачей технологий, интеллектуальной собственностью и инновациями, и, по-видимому, предпринял дальнейшие необоснованные действия в последние месяцы. Офис торгового представителя США намерен продолжать отслеживать любые новые события и действия в этой области", - отмечается в документе.

США и Китай в 2018 году ввели взаимные пошлины против товаров на миллиарды долларов. Президент США Дональд Трамп в пятницу не исключил возможность того, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт. По его словам, США ввели тарифы на товары объемом 250 миллиардов долларов и могут ввести еще на 267 миллиарда долларов. При этом президент выразил уверенность, что Пекин "хочет достичь соглашения" о торговле.