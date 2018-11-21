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Глава МИД Турции заявил, что закупку С-400 отменить нельзя
08:01 21.11.2018 |
Соглашение о поставке в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно и не может быть отменено. "Текущая сделка закрыта, я не могу ее отменить", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник, 20 ноября, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.
По его словам, Турция будет в дальнейшем нуждаться в закупках оборонительных вооружений, которые могут быть сделаны в США.
Ранее США приостановили выполнение сделки по закупке Турцией партии в 100 американских истребителей F-35 из-за соглашения с Россией о закупке С-400. Турция пригрозила США ответными мерами в случае приостановки продаж вооружения.
Между тем, в апреле 2018 года стало известно, что Россия начала производство зенитно-ракетных комплексов С-400 для Турции. Первые поставки ЗРК запланированы на 2019 год.
Разногласия между Турцией и союзниками по НАТО
Планы Анкары по закупке четырех дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" на сумму 2,5 млрд долларов вызвали обеспокоенность и у союзников Турции по НАТО, поскольку они технологически не совместимы с системами альянса. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России.
Ранее, в 2017 году представитель Пентагона Джефф Дэвис выразил обеспокоенность, что приобретение Анкарой российского оружия может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО. В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом, пояснив, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет.
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