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В Европарламенте заявили о необходимости реформы ВТО
07:43 21.11.2018 |
Всемирная торговая организация переживает кризис и нуждается в реформировании, полагают в комитете по международной торговле Европарламента.
"Правила и процессы ВТО необходимо срочно пересмотреть, чтобы сохранить ее актуальной и эффективной, заявили депутаты ЕП по торговле в резолюции, принятой во вторник", - говорится в сообщении Европарламента. Там же отмечается, что под угрозой находятся основные функции организации: переговорная и урегулирование споров.
Депутаты предлагают разработать новые правила для покрытия текущих пробелов в сфере субсидирования крупными торговыми странами госпредприятий. Плюс - члены комитета предлагают расширить юрисдикцию ВТО, включив в нее электронную коммерцию, цифровую торговлю, госзакупки. Кроме того, депутаты предлагают Еврокомиссии обратиться к крупнейшим торговым партнерам Евросоюза, чтобы выработать совместную позицию по реформе Всемирной торговой организации.
Также депутаты Европарламента призывают Вашингтон позволить быстрое заполнение вакантных мест в апелляционном органе ВТО. Остановка работы этого органа может нарушить весь процесс разрешения споров между членами ВТО.
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