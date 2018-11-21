США ввели санкции против РФ за содействие поставкам нефти Сирии

В Минфине США заявили, что "тайная схема" поставок иранской нефти в Сирию при участии российских компаний позволила переправить миллионы баррелей нефти.

"Через эту схему "Промсырьеимпорт", работающий с ООО "Глобальные концепции Групп", смог поставить миллионы баррелей иранской нефти в Сирию", - говорится в пресс-релизе Минфина.

"Это еще один пример того, как режим (Ирана) использует доходы от продажи миллионов баррелей для финансирования террористов и режима Б.Асада в ущерб собственному народу", - подчеркивает заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер.

"Сегодня мы предпринимаем шаги против сложной схемы, в рамках которой Иран и Россия поддерживали режим Б.Асада, а также направляли денежные средства для финансирования иранской вредоносной деятельности", - говорится в пресс-релизе, размещенном во вторник на сайте министерства финансов США.

"В Центральном банке Ирана продолжают использовать в своих целях международную финансовую систему. В конкретном случае Тегеран воспользовался компанией, в наименовании которой указано на обмен гуманитарными товарами, чтобы тем самым оказать содействие лицам, которые поддерживают эту схему (для помощи Дамаску и Тегерану - ИФ)", - сказал глава Минфина США Стивен Мнучин.

В документе отмечается, что "США привержены тому, чтобы Иран, Россия и другие, кто укрепляет режим Б.Асада, столкнулись с финансовыми последствиями, а также тому, чтобы прекратить финансирование Ираном террористических организаций".

Кроме того, Минфин США добавил в санкционный список, связанный с Сирией, российские компании ООО "Глобальные концепции Групп" и "Промсырьеимпорт", а также первого заместителя директора компании "Промсырьеимпорт" гражданина России Андрея Догаева.

Кроме того, санкционный режим изменен в отношении российского Мир Бизнес Банка.

Помимо российских физических и юридических лиц под новые санкции США попали двое граждан Сирии, один гражданин Ливана и двое иранцев, а также иранская компания Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical.

По данным Минфина США, компания Tadbir использовалась как посредник при платежах российскому Мир Бизнес Банку. Эти средства перенаправлялись в ООО "Глобальные концепции Групп" и ее "дочку" "Промсырьеимпорт", которая в свою очередь оплачивал поставки иранской нефти в Сирию.