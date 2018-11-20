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IKEA стала крупнейшим частным владельцем лесов в Литве - СМИ
12:25 20.11.2018 |
Шведская компания IKEA в текущем году увеличила принадлежащие ей площади лесов в Литве на 33% - до 20 тыс. га и стала крупнейшим оператором частных лесных владений в этой стране, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Глава литовской Ассоциации частных владельцев лесов Айдас Пиворюнас заявил изданию, что дополнительные 5 тыс. га леса в Литве IKEA могла приобрести у зарегистрированной в Швеции компании управления имуществом GreenGold. Сумма сделки, вероятно, превысила 10 млн евро.
Verslo zinios в январе этого года писала, что IKEA за последний год увеличила принадлежащие ей площади лесов в Литве на 50% - до 15 тыс. га, став одним из крупнейших частных владельцев лесов в стране.
По данным зарегистрированной в Румынии компании IRI Forest Management SRL, входящей в группу IKEA, площади лесов группы в трех прибалтийских странах с начала 2018 года выросли в 2,2 раза - до 120 тыс. га. В Латвии площади лесных владений IKEA возросли в 3 раза - до 90 тыс. га, в Эстонии этот показатель не изменился, там группе принадлежат 10 тыс. га леса.
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