Самые инновационные и динамичные: топ-10 стран мира

Если вы хотите начать свой бизнес, вам может быть важно то, в какой стране заниматься развитием бизнеса.

В рамках рейтинга конкурентоспособности стран эксперты ВЭФ составили также рейтинг стран по такому параметру, как "динамика развития бизнеса".

Каждая из стран, принимавшая участие в исследовании, получила баллы от 0 до 100.

Динамика бизнеса оценивалась по нескольким критериям, в частности по таким как стоимость и скорость открытия нового бизнеса в каждой стране, отношение предпринимателей к рискам, а также готовность компаний поддержать прорывные идеи.

Ниже мы расскажем о 10 странах с самым динамично развивающимся бизнесом.

10. Ирландия

Количество баллов: 76,9

Экономика Республики Ирландии представляет собой современную, относительно небольшую, зависимую от торговли экономику.

Сельскохозяйственный сектор, некогда игравший доминирующую роль в системе, в настоящее время замещается промышленным; на промышленный сектор приходится 46% ВВП, около 80% экспорта и 29% рабочей силы.

Хотя основным двигателем экономического роста Ирландии остается экспорт, развитию также способствует повышение потребительских расходов и восстановление как строительства, так и деловых инвестиций.

9. Норвегия

Количество баллов: 77,0

Норвегия - крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе. Гидроэнергетика покрывает большую часть потребностей в энергии, что позволяет экспортировать большую часть нефти.

Нефтяные фонды служат для развития будущих поколений. На территории страны имеются значительные минеральные запасы, большой торговый флот. Низкая инфляция (3%) и безработица (3%) по сравнению с остальными странами Европы.

8. Финляндия

Количество баллов: 78,3

Финляндия относится к числу малых высокоразвитых индустриальных стран.

Ее доля в мировом производстве невелика - 0,4%, в мировой торговле - 0,8%.

Кроме того, в обеспечении конкурентоспособности Финляндии важны такие факторы, как быстрота в освоении новых технологий, высокий образовательный уровень населения, благоприятный для бизнеса деловой климат.

7. Великобритания

Количество баллов: 79,0

Британская сфера услуг - основной сектор экономики страны, составляя примерно 75% ВВП.

Лондон, один из трех "центров управления" мировой экономикой, - крупнейший финансовый центр наравне с Нью-Йорком и самый большой городской ВВП в Европе. Эдинбург также является крупным европейским финансовым центром.

Хорошо развитый банковский сектор и сравнительное либеральное регулирование делают страну, прежде всего лондонский Сити, мировым центром отмывания криминальных доходов, полученных по всему миру.

6. Дания

Количество баллов: 79,1

Дания - индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. Доля промышленности в национальном доходе - более 40%.

Страна стоит на первом месте в мире по объему внешнеторгового оборота на душу населения.

Ведущие отрасли: металлообработка, машиностроение (особенно электротехническое и радиоэлектронное), пищевая, химическая, целлюлозо-бумажная, текстильная.

5. Израиль

Количество баллов: 79,6

Израиль считается одной из самых развитых стран в Юго-Западной Азии по экономическому и индустриальному развитию.

Израиль является второй страной в мире после США по количеству вновь образуемых компаний и имеет наибольшее представительство в списке компаний NASDAQ за пределами Северной Америки.

По состоянию на 2018 г. Израиль оставался единственным ближневосточным государством, представленным в листинге NASDAQ: все 98 компаний с Ближнего Востока в листинге базировались в Израиле.

4. Швеция

Количество баллов: 79,8

Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых - ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, TELE2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H&M.

Находится на первом месте по производству подшипников. В стране высокий уровень новшеств, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.

Почти 60% ВВП приходится на налоги, что является самым высоким значением в ОЭСР.

3. Нидерланды

Количество баллов: 80,3

Нидерланды - высокоразвитая в экономическом плане страна. На сферу услуг приходится 73% ВВП, промышленность и строительство - 24,5%, сельское хозяйство и рыболовство - 2,5%.

Среди важнейших секторов оказания услуг преобладают транспорт и связь, кредитно-финансовая система, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), образование, международный туризм, комплекс деловых услуг.

2. Германия

Количество баллов: 81,6

Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортером и импортером товаров.

Германия - развитая страна с очень высоким уровнем жизни.

Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.

1. США

Количество баллов: 86,5

Соединенные Штаты - высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС).

Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.

Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остается вторым по величине в мире.