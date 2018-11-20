Финансовые новости
- |
- 20.11.18
- |
- 04:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Самые инновационные и динамичные: топ-10 стран мира
22:45 19.11.2018 |
Если вы хотите начать свой бизнес, вам может быть важно то, в какой стране заниматься развитием бизнеса.
В рамках рейтинга конкурентоспособности стран эксперты ВЭФ составили также рейтинг стран по такому параметру, как "динамика развития бизнеса".
Каждая из стран, принимавшая участие в исследовании, получила баллы от 0 до 100.
Динамика бизнеса оценивалась по нескольким критериям, в частности по таким как стоимость и скорость открытия нового бизнеса в каждой стране, отношение предпринимателей к рискам, а также готовность компаний поддержать прорывные идеи.
Ниже мы расскажем о 10 странах с самым динамично развивающимся бизнесом.
10. Ирландия
Количество баллов: 76,9
Экономика Республики Ирландии представляет собой современную, относительно небольшую, зависимую от торговли экономику.
Сельскохозяйственный сектор, некогда игравший доминирующую роль в системе, в настоящее время замещается промышленным; на промышленный сектор приходится 46% ВВП, около 80% экспорта и 29% рабочей силы.
Хотя основным двигателем экономического роста Ирландии остается экспорт, развитию также способствует повышение потребительских расходов и восстановление как строительства, так и деловых инвестиций.
9. Норвегия
Количество баллов: 77,0
Норвегия - крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе. Гидроэнергетика покрывает большую часть потребностей в энергии, что позволяет экспортировать большую часть нефти.
Нефтяные фонды служат для развития будущих поколений. На территории страны имеются значительные минеральные запасы, большой торговый флот. Низкая инфляция (3%) и безработица (3%) по сравнению с остальными странами Европы.
8. Финляндия
Количество баллов: 78,3
Финляндия относится к числу малых высокоразвитых индустриальных стран.
Ее доля в мировом производстве невелика - 0,4%, в мировой торговле - 0,8%.
Кроме того, в обеспечении конкурентоспособности Финляндии важны такие факторы, как быстрота в освоении новых технологий, высокий образовательный уровень населения, благоприятный для бизнеса деловой климат.
7. Великобритания
Количество баллов: 79,0
Британская сфера услуг - основной сектор экономики страны, составляя примерно 75% ВВП.
Лондон, один из трех "центров управления" мировой экономикой, - крупнейший финансовый центр наравне с Нью-Йорком и самый большой городской ВВП в Европе. Эдинбург также является крупным европейским финансовым центром.
Хорошо развитый банковский сектор и сравнительное либеральное регулирование делают страну, прежде всего лондонский Сити, мировым центром отмывания криминальных доходов, полученных по всему миру.
6. Дания
Количество баллов: 79,1
Дания - индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. Доля промышленности в национальном доходе - более 40%.
Страна стоит на первом месте в мире по объему внешнеторгового оборота на душу населения.
Ведущие отрасли: металлообработка, машиностроение (особенно электротехническое и радиоэлектронное), пищевая, химическая, целлюлозо-бумажная, текстильная.
5. Израиль
Количество баллов: 79,6
Израиль считается одной из самых развитых стран в Юго-Западной Азии по экономическому и индустриальному развитию.
Израиль является второй страной в мире после США по количеству вновь образуемых компаний и имеет наибольшее представительство в списке компаний NASDAQ за пределами Северной Америки.
По состоянию на 2018 г. Израиль оставался единственным ближневосточным государством, представленным в листинге NASDAQ: все 98 компаний с Ближнего Востока в листинге базировались в Израиле.
4. Швеция
Количество баллов: 79,8
Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых - ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, TELE2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H&M.
Находится на первом месте по производству подшипников. В стране высокий уровень новшеств, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.
Почти 60% ВВП приходится на налоги, что является самым высоким значением в ОЭСР.
3. Нидерланды
Количество баллов: 80,3
Нидерланды - высокоразвитая в экономическом плане страна. На сферу услуг приходится 73% ВВП, промышленность и строительство - 24,5%, сельское хозяйство и рыболовство - 2,5%.
Среди важнейших секторов оказания услуг преобладают транспорт и связь, кредитно-финансовая система, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), образование, международный туризм, комплекс деловых услуг.
2. Германия
Количество баллов: 81,6
Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортером и импортером товаров.
Германия - развитая страна с очень высоким уровнем жизни.
Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.
1. США
Количество баллов: 86,5
Соединенные Штаты - высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС).
Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.
Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.
В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остается вторым по величине в мире.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры 19 ноября устроили распродажу своего валютного запаса, чтобы рассчитаться с госбюджетом
ТОП-НОВОСТИ
|Кошулинский идет: В какую игру на выборах сыграют националисты и Билецкий
|Объединительный Собор в декабре: Когда Украина получит Томос
|Человек в тряпичной маске. Пять выводов после «майдана белой балаклавы»
|Курченко монополізував економіку окупованого Донбасу - ЗМІ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Самые инновационные и динамичные: топ-10 стран мира
|ЕС готовит новые санкции за «выборы» на востоке Украины
|Совет ЕС принял решение об оказании Украине помощи на развитие Приазовья - Порошенко
|ЕС предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море - Могерини
|LSE перенесет торговлю облигациями из Лондона в Италию перед Brexit
|ЕС намерен ужесточить правила об иностранных инвестициях
Это интересно
|Мобильные VPN-приложения представляют угрозу приватности
|ИИ создал «мастер-отпечаток» для разблокировки смартфонов
|V2X-технология Jaguar Land Rover повысит эффективность движения в городах
|Драгоценности Марии-Антуанетты проданы на Sotheby's за рекордные $42,7 млн
|Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров
|Топ-10 самых дорогих торговых улиц в мире
|Колючие контактные линзы - новое слово в лечении глазных болезней